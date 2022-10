Rcell abre novas vagas de emprego em São Paulo

O Grupo Rcell, distribuidora de capital fechado de smartphones, games e informática, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em São Paulo. As chances são para atuação nas áreas de Vendas, Comercial e Tecnologia da Informação e todas as oportunidades são para o escritório da empresa localizado na Berrini, em São Paulo.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que se prepara para crescer ainda mais e deseja qualificar as vendas de todos os produtos.

As oportunidades são para os cargos de Analisa de sistemas, Analista Comercial, Analista de Suporte (TI), Consultor de Vendas, entre outros. Os requisitos podem variar de acordo com a posição desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior.

A empresa oferece para seus colaboradores salário compatível com o mercado e uma série de benefícios como vale transporte ou vale combustível, vale refeição, cesta básica, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, convênio com gympass (academia) e cartão multibenefícios.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página da Rcell no LinkedIn para conferir a lista completa de posições disponíveis e cadastrar o currículo no cargo desejado. Para participar do processo seletivo é possível, ainda, enviar o currículo para o e-mail: recursoshumanos@rcell.com.br.

Notícias Concursos