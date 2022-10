Reajuste no preço da gasolina impacta o orçamento

O reajuste no preço da gasolina conforme a inflação é um tema para conversas sem fim. Isso porque quem mora nos estados com os valores mais altos, tem todo aquele trabalho de pesquisar o posto que vende mais barato para não pesar no bolso.

Entretanto, essa semana uma notícia animou os motoristas. O Notícias Concursos, na matéria de hoje mostrará como aconteceu o novo reajuste no preço da gasolina que parece ter sido bom para muita gente.

Reajuste no preço da gasolina após sucessivas quedas

A ANP (Agência Nacional de Petróleo Biocombustíveis e Gás Natural) anunciou o valor do combustível barateou outra vez recuando 0,4% nas bombas. O reajuste se deu na 15ª semana sequente, com análise feita de dois a oito de outubro.

A ANP verificou também os preços em 13 estados de várias regiões. A pesquisa teve um comparativo o valor cobrado pelo combustível, assim como fiscalizou a ação dos postos irregulares.

Qual seria a explicação para tantas mudanças de preço?

Depois do reajuste, qual é agora o valor da gasolina? A média de preços saiu de R$ 4,81 e foi para R$ 4,79 por litro.

Especialistas dizem que a queda de valor da gasolina pode ser por conta da criação do teto de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) acerca dos combustíveis. Então, o limite foi de 17%/18%, a depender do estado.

Em seguida, a Petrobras divulgou o repasse da queda no preço da gasolina para distribuidoras. Sem sombra de dúvidas, isso atinge diretamente o valor nas bombas e, consequentemente, alivia o bolso dos motoristas.

Vale mais a pena colocar Etanol?

Apesar da recente alta nos valores, o álcool continua compensando mais para os consumidores abastecerem seus carros. Especialmente, nos estados: Goiás, Paraíba, Mato Grosso, Distrito Federal, bem como São Paulo.

Entretanto, vale ressaltar que semana passada o etanol estava mais em conta em sete estados, mas agora está apenas em quatro depois do aumento no preço cobrado de R$ 3,37 indo para R$ 3,40. Dessa forma, é interessante ficar de olho nos postos mais baratos para abastecer. Isso porque abastecer com álcool é mais vantajoso do que a gasolina, gerando uma diferença de 70%.

O cálculo feito é bem simples: multiplique o preço da gasolina por 0,7, comparando com o preço do álcool que será menor no resultado da conta. Com isso, a operação pode ser a ferramenta útil para, por exemplo, planejar passeios.