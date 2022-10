Recebe alta menino que perdeu visão após ser baleado em Brotas

Foto: Alan Oliveira

Recebeu alta nesta quarta-feira (12) o menino de 5 anos que perdeu a visão de um dos olhos depois de ser baleado em uma ação policial, no bairro de Brotas, em Salvador. A informação foi divulgada por familiares da criança, que perdeu a mãe na mesma operação.

A situação aconteceu no dia 30 de setembro, no momento em que Catimile dos Santos Bonfim, de 37 anos, estava a caminho da igreja com o menino e um outro filho, na localidade conhecida como Brongo. Ela morreu no local. A outra criança não ficou ferida.

O garoto baleado estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo relatos de familiares das vítimas passadas ao g1, além de não enxergar mais em um dos olhos, o menino teve a visão do outro afetada em 70/80%. Ele ainda não sabe que a mãe morreu, nem entendeu que perdeu parte da visão.

Conforme a família, além do emocional abalado, o caso clínico do pequeno ainda é bastante complicado, porque uma bala que o atingiu continua alojada na cabeça dele e os médicos não deram um cenário positivo sobre a uma possível recuperação da visão.

Apesar do menino não entender tudo o que está acontecendo ainda, a família afirma que os policiais militares efetuaram os disparos que atingiram a criança e a mãe, e diz que a criança se lembra do momento e confirma essa versão.

Já a Polícia Militar informou, por meio de nota, que os policiais militares envolvidos na ação policial teriam encontrado a mulher e a criança caídos no chão em uma região a alguns metros de onde teria ocorrido a troca de tiros com suspeitos de tráfico.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga o caso.

