Receita Federal abre processo seletivo com 83 vagas; confira detalhes!

A Receita Federal anuncia edital de processo seletivo para contratação de 83 profissionais. O cargo ofertado é para perito e as vagas são temporárias englobando áreas para nível médio e superior.

As inscrições acontecerão mediante duas etapas. A fase inicial é preciso o preenchimento de formulário através deste link, entre os dias 31 de outubro e 04 de novembro. Depois é preciso realizar o cadastro e enviar os documentos até 07 de novembro através deste link.

Vagas seleção Receita Federal

As vagas serão para prestação de serviços na Alfândega de Porto do Rio de Janeiro, do Porto de Itaguaí e do Aeroporto Internacional do Galeão; nas Delegacias de Niterói e de Nova Iguaçu; e nas Inspetorias de Macaé e de Campos dos Goytacazes.

Vale lembrar que além de comprovar a escolaridade exigida para o cargo, os candidatos interessados precisam comprovar experiência mínima de dois anos na área. As 18 especialidades ofertadas no edital são:

mensuração de granéis (20);

aeronáutica (2);

elétrica (4);

eletrônica (4);

computação (2);

minas (2);

naval (2);

mecânica (12);

metalografia/metalurgia/siderurgia (6);

têxtil (4);

farmácia (3);

química (8);

gemologia (2);

avaliação ou identificação de obras de artes e antiguidades (3);

produtos médicos (2);

produtos odontológicos (2);

produtos veterinários (2);

telecomunicações (3).

Atualmente há duas seleções para perito. Uma seleção oferece 46 vagas para Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Já o outro edital oferece 35 vagas para Rio Grande do Sul.

Como acontecerão as avaliações?

A seleção da Receita Federal para perito vai acontecer através da análise curricular. Sendo assim, a formação e experiência serão fatores que comprometerão o resultado final do indivíduo. A publicação do resultado final está prevista para 18 de novembro.

Vale lembrar que o perito credenciado prestará serviço pelo prazo de dois anos, havendo possibilidade de prorrogar por mais dois anos, a depender da necessidade do órgão. É importante mencionar que o órgão, as atividades de perícia são remuneradas com base nas tabelas definidas na Instrução Normativa 2.086/2022.

Clique aqui para acessar o edital completo.