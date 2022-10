Recife: prefeitura autoriza processo seletivo com 170 vagas e salários até R$ 10 mil

A Prefeitura do Recife, no estado de Pernambuco, realizará em breve um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais de engenharia e obras.

O concurso foi autorizado pelo decreto nº 35.960 publicado no Diário Oficial do Município na última semana do mês de setembro.

De acordo com o documento serão oferecidas 170 vagas para cargos de nível médio e superior.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura do Recife, por meio do site oficial, informou que com esses profissionais será possível incrementar as demandas de projetos e obras de grande vulto em curso na cidade, como a construção dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), execução do Parque Capibaribe e do Parque Eduardo Campos, Parque Capibaribe, e a urbanização das Comunidades Nova Esperança, Beira da Maré, Irmã Dorothy e Aritana, entre outras ações em curso na cidade e que possuem prazo médio de entrega de 24 meses.

O edital ainda não foi publicado.

De acordo com a Prefeitura do Recife, os critérios do processo seletivo serão publicados por meio de Portaria conjunta entre as secretarias de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Infraestrutura e Gabinete de Projetos Especiais.

A comissão responsável pelo processo seletivo ainda será formada por servidores indicados, além de empresa a ser contratada.

Vagas e salários Recife – PE



A Prefeitura do Recife prevê a oferta, por meio de processo seletivo simplificado, de 170 vagas para contratação imediata e temporária.

Os contratos, de acordo com a prefeitura, terão duração de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano.

Os aprovados no processo seletivo irão atuar na Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), no Gabinete de Projetos Especiais (GAPE) e na Autarquia de Urbanização do Recife (URB)

No total, serão 65 vagas destinadas para a URB, 77 para a EMLURB e 28 para o Gabinete de Projetos Especiais.

As oportunidades são destinadas para candidatos de nível médio e superior, conforme segue abaixo:

Nível Médio

Agente Administrativo e Operacional – 35 vagas;

Assistente Técnico – 54 vagas;

Nível Superior

Analista de Gestão Administrativa – 12 vagas;

Analista de Gestão Contábil – 01 vaga;

Analista de Gestão Social – 10 vagas;

Analista Jurídico – 09 vagas;

Analista de Obras e Projetos – Engenheiro – 36 vagas;

Analista de Obras e Projetos – Arquiteto – 13 vagas;

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio vão de R$ 2.500,00 a R$ 3.200,00.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração entre R$ 6 mil e R$ 10.302,00.

Todos os cargos preveem uma jornada de trabalho de oito horas por dia ou 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino), entre outros requisitos que serão publicados em edital.

O período de inscrições será divulgado juntamente com a publicação do edital.

Etapas processo seletivo – Recife – PE

O processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura do Recife será realizado por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, essa última apenas para os cargos de nível superior.