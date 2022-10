Rede Bahia realiza cobertura especial no 2º turno das eleições

Foto: Divulgação

Todos os veículos da Rede Bahia vão informar sobre o andamento da eleição em todo o estado logo nas primeiras horas do próximo domingo (30). A TV Bahia e suas afiliadas terão boletins especiais ao longo da programação, com repórteres em todas as regiões. g1, iBahia e Bahia FM vão dedicar espaços para as principais notícias do dia, além do acompanhamento da votação.

“Estaremos mobilizados com mais de 200 profissionais, gerando conteúdo para atender o público que vai querer acompanhar esse momento importante para o estado”, destaca o diretor de conteúdo da Rede Bahia, Eurico Meira da Costa.

Central de Eleições

A partir das 13h começa a Live da Central de Eleições, no canal da Rede Bahia, no Youtube. Direto de um estúdio exclusivo, a Central acompanhará a reta final da votação e o começo da apuração, informando em tempo real os resultados até a definição dos eleitos.

“Trata-se de um grande esforço de integração da Rede Bahia para atender seu público. No primeiro turno, só a Central alcançou mais de 2 milhões de pessoas através das redes sociais”, destaca o diretor de conteúdo.

Os jornalistas Ricardo Ishmael (TV Bahia), Eder Santana (g1 Bahia), Danutta Rodrigues (iBahia/Rádios), Jéssica Senra (TV Bahia), Valma Silva (g1 Bahia) e Emmerson José (Rádios) vão se revezar na Central, interagindo com o público, acompanhando as informações e também os resultados.

Nas ruas, equipes mostrarão de perto todo esquema de votação, o voto dos candidatos ao governo do estado e movimentações de eleitores. Do estúdio, os apresentadores ainda trarão a análise de especialistas sobre o cenário eleitoral. Também serão apresentadas informações de serviço para que o público possa garantir seu direito ao voto.

A Central de Eleições terá canal especial no YouTube, e conteúdo no Twitter, Instagram, TikTok e Facebook.

