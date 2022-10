Rede D’Or abriu 204 vagas de emprego pelo Brasil

A Rede D’Or anuncia novas 304 oportunidades de trabalho em cidades brasileiras. As vagas são para o cargo de Técnico em Enfermagem, para atuar em UTIs Pediátricas, Maternidades e Adultos. Os novos colaboradores deverão morar nas regiões de Recife, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo, tendo fácil acesso à unidade que se candidatou. Continue lendo e tenha todas as informações sobre o cadastro.

Rede D’Or divulga a contratação de novos Técnicos em Enfermagem

Novas 304 oportunidades de trabalho estão sendo oferecidas pela Rede D’Or. Os interessados deverão resistir próximo a uma das unidades contratantes da empresa, disponíveis nas regiões de Recife, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo. Para se inscrever os candidatos deverão possuir ensino médio concluído e curso técnico em enfermagem, além de COREN ativo e certificações específicas no conselho.

Experiência mínima de seis meses na função será um diferencial entre os demais participantes.

Além da remuneração compatível com o piso de mercado, todos os novos contratados recebem algumas vantagens exclusivas, incluindo vale transporte, convênio com empresas parceiras da companhia, assistência odontológica e assistência médica.

A companhia preza por candidatos que estejam alinhados aos valores da instituição. O interessado deve possuir perfil inovador, goste de trabalhar com pessoas e em equipe e se dediquem dentro da área que escolheram preencher.

Como se cadastrar

Para ser um dos novos membros da equipe Rede D’Or, será fundamental morar em uma das regiões onde a companhia está contratando, além de atender aos critérios mínimos que exigem a função de Técnico em Enfermagem. As fichas de cadastro podem ser acessadas através do site de cadastro.

