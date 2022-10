Rede Dor tem mais de 300 empregos pelo Brasil

A Rede Dor, fundada em 1977 no Rio de Janeiro, está com mais de 300 oportunidades de empregos pelo Brasil. Essa companhia é considerada uma das maiores de cuidados em saúde do país. Confira, a seguir.

Rede Dor abre mais de 300 empregos no Brasil

A Rede Dor, fundada em 1977, é uma companhia especializada no segmento de saúde do país. Embora seja originária do Rio de Janeiro, a empresa também está presente em outras regiões, como: São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul e mais.

Essa rede trabalha com o atendimento humanizado, prezando pela qualificação da equipe e inovação no segmento. Com mais de 60 hospitais em operação, novas oportunidades foram divulgadas pelo Brasil. Confira, a seguir:

Aux. Administrativo – São Paulo / SP;

Aux. de Manutenção – São Paulo / SP;

Assist. Administrativo – São Bernardo do Campo / SP;

Enfermeiro (a) – Distrito Federal;

Recepcionista – São Bernardo do Campo / SP;

Aux. de Suprimentos – São Paulo / SP;

Téc. de Enfermagem – São Paulo / SP;

Farmacêutico – São Paulo / SP;

Aux. de Suprimentos – Canaã dos Carajás / PA;

Aprendiz – Brasília / DF.

Como se candidatar

Para continuar investindo no ramo, a empresa está com mais de 300 cargos disponíveis ao redor do Brasil.

Para continuar investindo no ramo, a empresa está com mais de 300 cargos disponíveis ao redor do Brasil. Se você quer fazer parte dessa equipe de trabalho, acesse o site 123empregos e encaminhe seu currículo para avaliação.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.