Rede Moura abre vagas de emprego pelo Brasil

A Rede Moura é uma organização que atua há mais de 50 anos no ramo de energia do Brasil. A companhia segue em busca de talentos, principalmente pessoas que valorizam a inovação e transformação tecnológica. Veja cargos disponíveis no Brasil.

Rede Moura abre vagas de emprego no Brasil

A Rede Moura continua transformando o mercado de energia do Brasil há mais de 50 anos. A companhia quer uma equipe que acredita no poder da transformação e inovação tecnológica no setor.

Caso tenha o perfil dinâmico, desafiador e trabalhe com resultados, a rede abriu oportunidades de empregos. Para fortalecer o mercado juntos e ter um futuro melhor, confira os cargos disponíveis e as regiões:

Anal. Comercial – Manaus;

Assist. Administrativo – Fortaleza / CE;

Assist. Administrativo – Montes Claros / MG;

Assist. de Gestão de Pessoas – Uberlândia / MG;

Assist. Técnico de Baterias – Campo Grande;

Aux. Operacional de Logística – Campinas / SP;

Estágio – Chapecó / SC;

Programa Jovem Aprendiz – Barreiras / BA;

Motorista – Macapá / AP;

Supervisor (a) de Vendas – Maceió / AL;

Vendedor (a) Promotor (a) – São José do Rio Preto / SP.

Como se candidatar

A Rede Moura acredita na transformação do segmento de energia do Brasil. E, por isso, investe continuamente nos melhores perfis de candidatos para participar da inovação pessoal e profissional da empresa.

Se você tiver o perfil dinâmico, desafiador e trabalhe por resultados, essa é sua chance de ingressar em uma companhia que acredita nos mesmos princípios. Para participar do processo seletivo de uma das vagas, acesse a página oficial de recrutamento.

