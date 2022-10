Regina Casé é retirada de avião a caminho de Portugal

Foto: Globo

Regina Casé tomou um grande susto ao ser convidada a se retirar de um avião que partia para Lisboa, Portugal, na última quarta-feira (12). A atriz, que embarcava para lançar a trama ‘Todas as Flores’ no país europeu, precisou deixar a aeronave após as autoridades identificarem um produto proibido por lei na bagagem.

Nas redes sociais, Regina explicou a situação e contou qual era o produto proibido que portava, uma bateria de celular. Em vídeo, a atriz disse ter ficado assustada com a informação.

“Gente! Vocês sabiam que não pode mais levar nem uma bateriazinha daquela simples, fininha pro celular, na mala? Ontem levei um susto! Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto”, escreveu na legenda da postagem.

Casé fala que quase desistiu de viajar: “Eu já estava embarcando, dei a volta por dentro aqui, larguei Estevão lá e estou andando de carro por todo o aeroporto. Estou quase indo para Portugal de carro. Vou ter que abrir minha mala para tirar uma bateria de celular”.

A atriz elogiou a equipe que a ajudou na missão e alertou os seguidores sobre a bateria. “Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, para abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão. Então, se liga gente! Se vocês não querem viver uma experiência como essa. Mas, sabe que no final eu adorei? Tanta gente legal que fui encontrando pelo caminho!”.

O que a ANAC diz sobre o despacho de baterias

A situação com Regina Casé acontece diariamente com passageiros que não sabem o que pode ou não ser despachado na bagagem. Para que não haja dúvidas, confira quais itens devem ser carregados com você e o que pode ser despachado.

A Agência Nacional de Aviação Civil informa que os carregadores portáteis não podem ser despachados. A liberação é apenas para bagagem de mão.

Esse tipo de produto entra na categoria da bateria não-derramável sobressalente, que não pode ter uma voltagem maior do que 12 volts e uma potência superior a 100 Wh. Ainda de acordo com a ANAC, a bateria deve ser protegida contra curto-circuito pelo isolamento efetivo de terminais expostos e não é possível levar mais do que duas baterias.

Já no caso de baterias com líquidos corrosíveis derramáveis, a única exceção para ser despachada são para cadeiras de rodas e outros auxílios de mobilidade equipados com baterias.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.