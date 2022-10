Regina Duarte é vaiada ao deixar espetáculo em teatro

Foto: Reprodução/ Instagram

Regina Duarte foi vaiada ao deixar o Teatro Liberdade, em São Paulo, após assistir ao espetáculo musical ‘Clube da Esquina: Os Sonhos Não Envelhecem’, no último sábado (30).

A atriz passava pelo saguão do teatro onde vem sendo apresentado o musical em homenagem ao grupo de Milton Nascimento, quando foi atacada pelo público.

Aos gritos de “Lula” e “Fora Bolsonaro”, a ex-secretária especial de Cultura do governo do militar respondeu aos ataques com beijos. A veterana ainda mostrou ao público um adesivo em apoio ao atual governo.

O espetáculo ao qual Duarte foi assistir traz a história do grupo de compositores e cantores que se reuniam no Clube da Esquina para criar músicas. A história se passa na época da Ditadura Militar.

Perfil restrito

O perfil da veterana no Instagram vem sendo notificado pela plataforma para novos seguidores. De acordo com o aplicativo, a ex-secretária especial da Cultura estaria publicando informações falsas, o que vai contra as diretrizes da plataforma.

“Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade.”

