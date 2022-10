‘Rei do Gado’ vai substituir ‘A Favorita’ nas tardes da TV Globo

Foto: Reprodução / TV Globo

A novela ‘Rei do Gado’ vai retonar às tardes da TV Globo. É que a trama de Benedito Ruy Barbosa vai substituir ‘A Favorita’ no ‘Vale a pena Ver de Novo’. O anúncio foi feito pela própria emissora na noite da última sexta-feira (7).

A história, exibida originalmente em 1996/1997, narra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.

A trama vai retornar ao ar no dia 31 de outubro. O elenco ainda conta com nomes como Fábio Assunção, Glória Pires Letícia Spiller, Vera Fisher e Raul Cortez. Assista a chamada abaixo:

VEM MUITO AÍ ✨ ‘O Rei do Gado’ tá confirmadíssima no #ValeAPenaVerDeNovo. Se preparem, mores! pic.twitter.com/sDOr0cOTEU — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 8, 2022

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.