Relembre os famosos que já foram expulsos de ‘A Fazenda’

A expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin na 14ª edição de ‘A Fazenda’ não é uma novidade para quem acompanha o reality show desde os tempos mais primórdios, em 2009, quando o programa passou a ser exibido pela Record.

Com um histórico grande de desclassificações devido à agressão física, o reality consegue iniciar a formação um novo elenco só com os participantes que já descumpriram uma das principais regras do jogo, a de não agredir os colegas de confinamento.

Pensando nisso, o iBahia reuniu uma lista com os participantes que já foram desclassificados do jogo e deram adeus ao prêmio milionário, além do cachê dado pela emissora. Com a saída de Shay e Tiago, o grupo de expulsos de ‘A Fazenda’ chega a oito peões. Confira:

Duda Yankovich – A Fazenda 4 (2011): a lutadora foi desclassificada após agredir fisicamente o ator Thiago Gagliasso. Na ocasião, Duda acabou dando um tapa no irmão de Bruno Gagliasso durante um jogo de basquete aquático. A expulsão aconteceu ao vivo.

Lucas Barreto – Fazenda de Verão (2012): o modelo foi eliminado da edição especial do programa após ameaçar e agredir um colega de confinamento, o promotor de eventos Haysam, com um machado. O participante era conhecido por seu temperamento explosivo e protagonizou diversas brigas dentro do jogo.

Nadja Pessoa – A Fazenda 10 (2018): favorita ao prêmio dado pelo reality show, a ex-esposa do cantor D’Black deixou o programa após perder o controle e chutar Caíque Aguiar, seu desafeto no jogo. A participante marcou tanto a edição que mesmo após deixar o programa, ganhou uma atração exclusiva no PlayPlus devido ao sucesso.

Catia Paganote – A Fazenda 10 (2018): a décima edição contou com duas expulsões por agressão. A saída da ex-paquita seguiu a regra aplicada na primeira expulsão da história do reality, com Duda. Na ocasião, a artista deu um tapa na cabeça de Evandro Santo durante uma dinâmica na piscina.

Acusações graves

Phellipe Haagensen – A Fazenda 11 (2019): o ator foi expulso do reality show após ter dado um beijo na ex-BBB Hariany Almeida sem o consentimento da peoa. Na época, a movimentação do público para que a desclassificação de Haagensen fosse oficializada foi grande. Longe do reality, o ator seguiu causando e em maio deste ano ele foi acusado de ofender verbalmente e agredir funcionários da Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Nego do Borel – A Fazenda 13 (2021): o funkeiro, que entrou no reality após um ano conturbado com diversas polêmicas fora da casa, como acusações de agressão, abuso psicológico feitas por Duda Reis e a denúncia feita pela ex-namorada e assessora de imprensa Swellen Sauer de agressão, foi desclassificado após acusações de estupro de vulnerável contra Dayane Mello.

