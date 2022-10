Senador eleito pelo MDB, o ex-governador de Alagoas, Renan Filho, teve em Penedo 19.130 votos

Penedo mais uma vez concedeu a Renan Filho uma das maiores votações do estado de Alagoas, foram 19.130 votos, totalizando 72,84%.

O segundo colocado, o candidato Davi Davino Filho teve apenas 26,68% somando assim (7.006 votos). Mario Agra do PSOL conseguiu atingir na cidade penedense apenas 0,49%(128 votos).

Renan Filho, a partir do próximo ano, se junta ao pai, Renan Calheiros e Rodrigo Cunha (caso não consiga vencer no segundo turno para governo do estado).