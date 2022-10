Renato Góes e Thaila Ayala anunciam a gravidez do segundo filho

Foto: Reprodução/Instagram

Os atores Thaila Ayala e Renato Góes apareceram nas redes sociais para compartilhar uma notícia mais que especial. Eles anunciaram a gravidez do segundo filho do casal.

Por meio de uma publicação no perfil do Instagram, a mamãe contou a novidade com os seguidores e contou detalhes de como descobriu a nova gestação.

“Tcharaaam, siiiim. Grávida de novo! Tanta coisa pra falar pra vocês, tanta coisa! Me aguentem agora pelos próximos meses. Já não falava suficiente sobre maternidade e gravidez [risos]. É isso aí: 2001 tretas e estou muito feliz! Muita coisa pra dividir com vocês, mesmo”, disse Thaila Ayala.

“Uau! Enfim, mas foi uma gravidez de surpresa, descobri supercedinho. Descobri com algumas semanas: atrasou menstruação, achei estranho, fiz teste e descobri com 3 semanas”, completou a atriz.

Vale lembrar que os dois já são pais do pequeno Francisco, de 10 meses, que nasceu em dezembro do ano passado.

