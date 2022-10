Renegociação do FIES ainda pode ser feita; veja como

Os estudantes com dívidas no FIES ainda podem participar da renegociação dos valores devidos e tirarem seus nomes do SPC e Serasa.

Os estudantes com dívidas no FIES ainda podem participar da renegociação dos valores devidos e tirarem seus nomes do SPC e Serasa.

Para que o procedimento de renegociação seja fácil e rápido para os estudantes, a Caixa Econômica Federal lançou, no mês passado, um aplicativo chamado FIES CAIXA. De acordo com informações do governo, a expectativa é de que cerca de 1,2 milhões de estudantes e ex-estudantes possam ter seus nomes limpos novamente.

Renegociação das dívidas do FIES 2022

Como já mencionado, por meio do aplicativo FIES CAIXA, os estudantes e ex-estudantes poderão realizar a renegociação dos pagamentos em atraso. Dados da Caixa registraram a seguinte situação na atualidade:

87% dos estudantes e ex-estudantes escolheram por liquidar os valores do FIES;

13% dos beneficiados escolheram pela renegociação do saldo devedor;

136 mil contratos já foram renegociados desde a publicação da Medida Provisória nº 1.090, em 30 de dezembro de 2021.

Até o momento, houve a concessão de R$ 3,7 bilhões em forma de desconto;

Atualmente, o valor médio de cada contrato em atraso é de R$ 38 mil.

Desconto de até 99% na dívida do FIES

De acordo com informações do governo, os descontos são concedidos aos estudantes da seguinte forma:

Desconto de 99% do valor da dívida – para estudantes e ex-estudantes que estão inscritos no CadÚnico, ou que tenham recebido Auxílio Emergencial durante o tempo de sua vigência. No entanto, nesse caso é necessário que o atraso do contrato com o FIES seja superior a 5 anos e o restante poderá ser parcelado em 15 vezes;

– para estudantes e ex-estudantes que estão inscritos no CadÚnico, ou que tenham recebido Auxílio Emergencial durante o tempo de sua vigência. No entanto, nesse caso é necessário que o atraso do contrato com o FIES seja superior a 5 anos e o restante poderá ser parcelado em 15 vezes; Desconto de 92% do valor da dívida – para estudantes e ex-estudantes que estão inscritos no CadÚnico e que tenham recebido Auxílio Emergencial em 2021. Nesse caso, o atraso das parcelas deve ser inferior a 5 anos e o restante da dívida poderá ser paga em 15 parcelas;

– para estudantes e ex-estudantes que estão inscritos no CadÚnico e que tenham recebido Auxílio Emergencial em 2021. Nesse caso, o atraso das parcelas deve ser inferior a 5 anos e o restante da dívida poderá ser paga em 15 parcelas; Desconto de 77% do valor da dívida – Nesse caso, os estudantes e ex-estudantes poderão parcelar o saldo em 15 parcelas.

– Nesse caso, os estudantes e ex-estudantes poderão parcelar o saldo em 15 parcelas. Desconto de 12% do valor da dívida – Para estudantes e ex-estudantes que possuem contratos do FIES em atraso entre 3 e 12 meses.

Aplicativo FIES CAIXA

O aplicativo FIES CAIXA está disponível para sistemas Android e iOS. A expectativa do governo é atender mais de 1,85 milhões de estudantes e ex-estudantes, que estão com a dívida ativa com o FIES.

É importante salientar que o aplicativo estará disponível até o prazo estabelecido para renegociação, que é dia 31 de dezembro de 2022. Por meio do app, o estudante pode:

Consultar o contrato realizado com o FIES, bem como verificar os principais dados informados;

Verificar se o contrato está habilitado para renegociação;

Fazer simulações para adesão da renegociação, de acordo com as possibilidades financeiras do estudante ou ex-estudante;

Gerar boletos para pagamento.