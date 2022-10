Renegociar dívidas: conheça 5 boas sugestões para não cair em armadilhas

Logo no começo do ano, os brasileiros bateram o recorde de endividamento com o percentual de 77,5%. O aumento foi de 10,3 pontos comparando com o mesmo período no ano passado. Assim, uma maneira que os cidadãos encontraram para, aos poucos, ir quitando seus débitos, é renegociar dívidas. Entretanto, no desespero, isso pode ser um mau negócio.

É fato que, com a pandemia, o número de indivíduos que declararam não conseguir pagar os débitos em atraso aumentou significativamente. Além desse problema, há outro: renegociar dívidas e pedir empréstimo para pagar. Na matéria desta quinta-feira (20) do Notícias Concursos, você verá como e quando isso pode ser uma boa ideia.

5 sugestões para não ter problemas ao renegociar dívidas

Nesse ínterim, é necessário saber como negociar. Por isso, daremos algumas dicas para que você escape das ciladas de taxas e outros problemas nesse momento. Veja só:

1.Anote suas dívidas e saiba o quanto está devendo

Primeiramente, quem quer uma renegociação deve saber o quanto está devendo de verdade. Essa noção que se tem do valor inicial dos débitos, dos juros e outros encargos, é imprescindível para garantir que as propostas sejam vantajosas.

2.Veja o quanto conseguirá pagar nas parcelas da renegociação

Quando fizer um acordo, tenha em mente a quantia que poderá pagar mensalmente ou se existe alguma possibilidade de quitação à vista. Isso porque não cumprir o acordo traz sérias consequências.

A quebra do acordo, faz seu CPF ou CNPJ retornar para os registros da inadimplência, bem como os benefícios de crédito são bloqueados. Além do mais, o credor, cancelando o acordo, tem direito a retornar ao valor antigo, significando juros mais altos.

3.Diminua as parcelas

Adotando prazos longos, os juros aumentarão também. Com isso, o montante da dívida pode quase dobrar. Assim, por vezes, chega a ultrapassar o valor inicial.

Há casos onde é interessante adiar as negociações para poupar o valor e pagar à vista. Dessa forma. pagará taxas pequenas de juros. Geralmente, é interessante colocar na balança o que é vantajoso, pois não é bom pagar menos mensalmente e, no fim das contas, pagar mais ao final.

4.Dívidas maiores devem ser priorizadas

A ideia de ir quitando as dívidas menores gradualmente enquanto não se tem dinheiro para as grandes, parece que as dívidas realmente estão acabando. Todavia, quitar os débitos menores, deixando os juros dos débitos altos correndo não é uma boa estratégia. Então, priorize os valores maiores, desfazendo-se dos maiores encargos e juros.

5.Ler o contrato, até as letras miúdas

Quando for renegociar dívidas, tenha em mente a importância de conferir cada termo apresentado no contrato. Essa etapa requer bastante atenção, especialmente com as datas do pagamento, taxas, bem como multas aplicadas nos atrasos. Confira também as condições do pagamento, se estão conforme o que foi combinado. Além do mais, é importante ver se não tem nenhum serviço extra incluído que não foi combinado.