Renner abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Com mais de 55 anos, a Renner é considerada a maior varejista do país, com uma forte presença no Brasil. São diversas marcas que agregam o grupo, como marcas de roupas plus size e roupa, mesa e banho.

Novas vagas de emprego na Renner

O foco da Renner são as realizações e alegrias que pode levar através do vestuário a todos os seus clientes. Valorização total do seu quadro de funcionários, pois a organização é feita de Gente para gente, por isso deve-se começar de dentro para fora, melhorando cada dia mais, sem deixar ninguém de lado.

Confira as vagas da Renner:

Analista de M&A;

Técnico em Modelagem;

Analista de Logística Planejamento;

Gerente de Arquitetura;

Líder de Central de Atendimento ao Cliente – E-Commerce;

Supervisor de Vendas;

Jovem aprendiz;

Analista Contábil;

Analista de Logística CSC;

Executivo Comercial;

Fiscal Líder;

Gerente de Planejamento de CD;

Especialista Modelista (Moda);

Técnico de Refrigeração;

Engenheiro de Manutenção;

Fiscal de Loja;

Analista de Pesquisa Operacional;

Gerente de Mídia de Performance;

Fashion Buyer;

Supervisor de Transportes;

Analista de Atendimento e Serviços de TI;

Gerente de Loja;

Analista de Gestão de Riscos;

Engenheiro Pleno;

Analista de Manutenção – CSC;

Product Manager;

Analista de E-commerce;

Analista de Modelagem;

Líder de Processo de Operação de Loja CSC;

Analista de Farmer;

Analista de Performance de Mídia;

Analista de Gestão Ambiental;

Líder de Operações;

Analista de Lean / Logística.

Inscrições

Os cadastros podem ser feitos pelo link de inscrição, onde será necessário preencher o formulário de envio.

