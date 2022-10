Repórter da TV Globo é agredido por apoiadores de Bolsonaro

Foto: Reprodução / Redes sociais

O repórter cinematográfico Rogério de Paula, de 59 anos, foi agredido por apoiadores de Roberto Jefferson (PTB), na manhã deste domingo (23). O profissional cobria a prisão do ex-político em Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

O cinegrafista, de uma empresa filiada à TV Globo, foi atacado por apoiadores de Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro (PL) com empurrões, socos e pontapés. Ele chegou a sofrer um início de convulsão. Veja ao vídeo abaixo:

JORNALISTA DA REDE GLOBO AGREDIDO NA COBERTURA DO ATENTADO CONTRA A PF DE ROBERTO JEFFERSON O NOME DISSO É TERRORISMO DOMÉSTICO!pic.twitter.com/fvmy0Tp6m7 — tesoureiro (@tesoureiros) October 23, 2022

A TV Globo e a InterTV repudiaram os ataques e pediram respeito. “A TV Globo e a InterTV repudiam com veemência a agressão, se solidarizam com o repórter cinematográfico Rogério de Paula, da afiliada, e advertem que todos aqueles que atacam o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato”.

Roberto Jefferson recebeu uma ordem de prisão no fim desta manhã. O ex-deputado federal recebeu a Polícia Federal com tiros e granadas.

Ele teve um pedido de prisão expedido após usar as redes sociais e comparar a ministra Carmen Lúcia com uma garota de programa. Entenda todo o caso clicando aqui.

