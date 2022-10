Resort na Bahia ganha prêmio de 3º melhor do mundo

Foto: Divulgação

O UXUA Casa Hotel & Spa, localizado em Trancoso, no sul da Bahia, foi eleito o 3º Melhor Resort do Mundo e o Melhor Resort da América do Sul pela Condé Nast Traveller, principal publicação de turismo do mundo.

Essa é a quarta vez consecutiva que o resort leva o prêmio entre os empreendimentos sul americanos. Esta é a 35ª edição do Readers’ Choice Awards (Prêmio Escolha dos Leitores).

Foto: Divulgação

“Agradecemos em especial aos nossos devotados hóspedes e, claro, aos nossos colaboradores, que se mantêm fiéis aos valores que têm levado o UXUA à frente na sua jornada. O nosso maior luxo é poder renovar e revigorar nossos hóspedes, ao mesmo tempo em que construímos um futuro melhor para a nossa equipe, celebrou o designer Wilbert Das, holandês que abriu o UXUA em 2009.

A premiação concedida pela Condé Nast Traveller é o mais antigo e prestigioso reconhecimento de excelência na indústria de viagens e é considerado como “o melhor dos melhores”.

