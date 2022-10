Restaurante Manga comemora aniversário com show de Olodum

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O restaurante Manga realizará um evento de comemoração ao aniversário do estabelecimento com o Olodum e DJ Telefunksoul. A festa acontece no dia 14 de novembro, de 16h às 21h30, com entrada a R$ 350 por pessoa. Os ingressos podem ser comprados com antecedência através pelo WhatsApp (71) 99144-2068.

A festa acontece no terraço do restaurante, com vista para o mar e comemora quatro anos do estabelecimento. Além disso, ao comprar o ingresso, a pessoa tem direito ao serviço All Inclusive, com cerveja, gin, vodca, caipirinhas e não alcoólicos.

O menu do dia também será comemorativo, com o melhor da gastronomia autoral dos chefs Dante e Katrin Bassi, donos do Manga. Serão servidos acarajé, abará, caruru, além de petiscos dos originais da casa, assim como seus famosos picolés.

O restaurante foi considerado o Melhor Restaurante do Nordeste pela revista Prazeres da Mesa e também esteve no ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil, feito pela Casual Exame. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no site do estabelecimento.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.