Restaurantes de Salvador oferecem menu especial no Dia Das Crianças

Foto: Divulgação

O Dia das Crianças acontece na próxima quarta-feira (12) e, para deixar a data ainda mais especial, alguns restaurantes mudaram seus menus. Com preços que variam entre R$ 29,90 e R$ 124,90, pais e filhos podem aproveitar uma boa refeição com opções gostosas e divertidas em homenagem aos pequenos. Veja abaixo uma lista com os restaurantes e cardápios que estarão disponíveis nesta quarta:

Aussie Grill

A partir de R$ 29,90, aqueles que visitarem o restaurante Aussie Grill poderão desfrutar do Combo Kids Crispy Chicken Tenders. O combo é composto por três tirinhas de peito de frango, empanadas e fritas. Tudo isso vem acompanhado de batatas chips, ketchup e suco.

O sanduíche Hot Crispy Chicken Sanduwich com molho tabasco, Agora com nova receita, também faz parte do cardápio. Esta opção é feita com peito de frango empanado, frito e crocante, servido com alface, tomate e picles.

Além disso, é adicionada uma deliciosa maionese defumada e finalizado com o novo molho especial feito com TABASCO SrirachaSauce e mel, no pão brioche.

Outback

Dentre as opções oferecidas pelo Outback estão o Kid’s Fish e o Kid’s Burguer. A primeira opção oferece 120g de filet de peixe empanados servidos com molho Tartare. A segunda, três mini burgers com queijo que podem ser acompanhados de batatas fritas.

Além disso, os adultos também podem desfrutar de um cardápio especial. O Outback traz as novidades MasterChef Journey, um combo que traz o Junior Ribs, uma porção de camarões crocantes, com temperos da casa e raiz-forte.

Também fazem parte do combo os novos croquetes do restaurante, recheados com queijo mozzarella e carne bovina. O MasterChef Journey sai no valor de R$ 124,90.

Abbraccio

O restaurante está com diversas opções de massas italianas para os pequeninos. A criançada pode aproveitar um belo Spaghetti à Bolonhesa, assim como uma Pizza Piccolino Formaggio, ambos por R$ 24,90.

Aqueles que gostam mais de carne podem escolher comer Scaloppine, que é composto por dois escalopes de filé-mignon grelhados com um acompanhamento incluso, pelo preço de R$ 39,90.

Os pais não estão de fora da programação e poderão desfrutar de novos do menu. Este público pode escolher Fettuccine Filet Maiale e Casarecce Funghi Fresco, com preços a partir de R$ 39,90.

