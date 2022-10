Resultado da Lotomania 2374 – Quarta – 05/10/2022

Confira o resultado da Lotomania 2374. O sorteio a ser realizado hoje, dia 05/10/2022 (Quarta-feira) a partir das 20:00h (horário de Brasília), no “Espaço da Sorte de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750 , São Paulo/SP, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

ESSA LOTERIA TEM , regularmente, 03 SORTEIOS POR SEMANA ( SEGUNDA/QUARTA/SEXTA ); às 20:00h.

Resultado da Lotomania 2373 ORDEM DE SORTEIO, postado no momento do sorteio ORDEM CRESCENTE ……….! Prêmio Estimado para resultado da Lotomania 2374 05/10 – QUARTA – 20:00h

R$ 2.800.000,00

Distribuição das Premiações

….lançamento feito tão logo a Caixa a divulgue oficialmente!!!

Faixa de premiação Nº de Valor de prêmio 20 acertos ….. …… 19 acertos ….. …… 18 acertos ….. …… 17 acertos ….. …… 16 acertos ….. …… 15 acertos ….. …… 0 acerto ….. ……

Cidade em que foi registrada a aposta vencedora do resultado da Lotomania 2374:

20 pontos ==> ……..

00 ponto ==> …….

O resultado da Lotomania 2374 MidasSorte é postado durante o sorteio no Espaço Caixa Loterias, São Paulo/SP!!

Você pode receber prêmios do resultado da Lotomania 2374 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA. Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.

As dezenas que mais saíram até hoje:

47; 43; 48; 54; 49; 31; 38; 41; 17; 76; 92; 42,24; 91,11; 26,45; 64; 08; 93; 04,20; 44; 82; 83,61; 99; 29,85,06; 03; 86,78,23; 51,68; 01,09; 19,35,66,87.

As dezenas que ficaram intermediárias:

12,55; 13,53,65; 70,50,30,73; 81; 14,58,74,37,90,02; 00,62,71; 67,95; 27,18; 16,25; 57,07,72,46; 59; 39,79; 10,88.

As dezenas que menos saíram até hoje:

96; 52; 69; 98,94,84; 32,22,21,60; 77,33; 89; 63; 56,05; 15; 80; 28,97,75; 36,40,34.

As dezenas mais atrasadas:(ordem decrescente)

06; 19; 22; 00; 64; 42; 11; 17.

Atenção: gaste R$ 5,00, marcando a opção “aposta espelho”.

Como apostar no resultado Lotomania 2374 Midassorte

Na Lotomania, você escolhe 50 números e ganha se acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Ela é simples de apostar. Além de marcar no volante, você conta com outras formas de jogar. Você pode: apostar uma quantidade inferior a 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por 2 ou 4 semanas (Teimosinha).

Você pode ainda efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original (Aposta-Espelho).

O preço da aposta é único e custa R$ 2,50 ( mudou a partir de 10/11/2019). Os sorteios são realizados às segundas, quartas e às sextas-feiras, às 20h.

Informações Relevantes sobre a Lotomania 2374 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.

A Lotomania é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Os resultados oficiais poderão ser confirmados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

É sempre uma boa prática e necessário verificar a premiação de sua aposta, Midassorte, resultado da Lotomania 2373, em uma casa lotérica, no terminal de apostas.

