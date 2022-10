Resultado da Super Sete 304 – Quarta – 05/10/2022

Confira o resultado da Super Sete 304, a ser sorteado hoje, 05/10/2022, Quarta-feira, a partir das 20:00h (horário de Brasília), no “Espaço da Sorte de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750, São Paulo/SP. Os sorteios da Super Sete ocorrem regularmente três vezes por semana – segundas, quartas e sextas – às 20:00h.

O MidasSorte acompanha o sorteio de mais essa Loteria – Super Sete – que é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe aqui conosco, coluna a coluna, as bolinhas sorteadas no resultado da Super Sete !Torça aqui conosco!

Resultado da Super Sete 304

Dezenas na ordem das Colunas Coluna 1* Coluna 2* Coluna 3* Coluna 4* Coluna 5* Coluna 6* Coluna 7* ………!! Prêmio estimado para a Super Sete 304 QUARTA – 05/10/2022 – 20:00h

R$ 2.200.000,00!!!

Distribuição das Premiações

….lançamento feito tão logo a Caixa a divulgue oficialmente!!!

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio 07 Colunas ….. …… 06 Colunas ….. …… 05 Colunas ….. …… 04 Colunas ….. …… 03 Colunas …… R$ 5,00

Cidade em que foi feita a aposta vencedora ( 07 Colunas ) do concurso da Super Sete 304:

………

Guarde bem seu registro de jogo, pois ele é o seu comprovante para recebimento de prêmios.

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Super Sete 304:

2 4 5 8 9 1 4 —

==> …… Acertos!

.

••• …”esse é o Palpite Fixo do Site será mudado assim que ocorrer acerto a partir de 03 Colunas”…mensagem que mandamos à Sorte!!!....

===

Informações Importantes da CAIXA sobre o sorteio da Super Sete

A Super Sete é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Apenas maiores de 18 anos podem apostar, conforme Art. 81, inciso VI, da lei 8.069/90. Essa Loteria oficial tem cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade ( Seguridade;Educação; Cultura; Segurança Pública; Esporte). Vide tabela dessas aplicações no site da Caixa Econômica Federal.

Na Super Sete, você escolhe 01 número de “0” a “9” por Coluna ( São Sete Colunas) e ganha se acertar 03, 04, 05, 06, 07 Colunas. Ela é simples de apostar. Você pode apostar uma quantidade maior de números (até 03 por coluna), pagando mais pela aposta. Você pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo (Teimosinha).

Valor a pagar pelas apostas: Tabela da Caixa

Para a aposta simples, ( 01 Número por Coluna) : R$ 2,50.

É possível apostar com mais números: ( Vide Tabela Site Caixa).

