Resultado do Rio de Prêmios 734 – 09/10/2022

Confira o resultado do Rio de Prêmios 734, realizado nesse domingo, 09/10/2022, a partir das 09:00h no estúdio da RECORD TV RJ. O Rio de Prêmios é uma Loteria Convencional de Múltiplas Chances da Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ. Acompanhamos os sorteios ao vivo e os resultados iniciais são publicados durante e logo após os sorteios.

Na edição 734 do Rio de Prêmios você concorre no 1º Prêmio (20 Dezenas) a R$ 800.000,00! Teremos ainda no 1º Prêmio (19 Dezenas) o prêmio de Cem Mil Reais. Para ganhar é necessário acertar as 20 dezenas no Quadro de Números do bilhete ou 19 dezenas para o prêmio secundário. Para isso será realizado um sorteio onde serão extraídas tantas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 e 19 dezenas. Caso mais de um bilhete complete as 20 dezenas simultaneamente, o prêmio destinado a esta categoria será dividido em partes iguais. O mesmo ocorrendo para o prêmios dos acertadores das 19 dezenas.

Resultado do Rio de Prêmios 734 1º PRÊMIO – “R$ 800.000,00” NA ORDEM DO SORTEIO 4931040246

2211083203

3526063450

2801272405

1230333840

3713183623

1039 EM ORDEM CRESCENTE 0102030405

0608101112

1318222324

2627283031

3233343536

3738394046

4950

1º PRÊMIO – “R$ 800.000,00”

01 Bilhete acertou as 20 dezenas ganhou o Prêmio Principal !!. Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/Bairro Fernando 734. 2628127 Bc Imperador Petrópolis

2º Prêmio (19 Dezenas) – Cem Mil Reais

33 Bilhetes acertaram 19 dezenas e ganharam, individualmente, R$ 3.030,30 Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/ Bairro …….. 734. ……. …… ………..

Sorteios – NÚMERO DA SORTE do bilhete Rio de Prêmios CADASTRADO

Cadastre seu bilhete no site oficial do Rio de Prêmios e concorra.

Grupo 1 – 10 Prêmios R$1.000,00

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Marcos G. 734. 1210154 On Line RJ Walace S. 734. 2816571 Bc Walber Tijuca. Vera F. 734. 2730987 Trl. Raimundo B. Roxo Luana B. 734. 2646026 Bc Niel Itaguaí Carla A. 734. 2858380 Bc L. Miranda Madureira Álvaro F. 734. 2867540 J. Armando V. Carvalho Theleson P. 734. 2838831 Chav. Cutel. Meier Francisco P. 734. 2915951 Bc L. Henrique S. Gonçalo Paulo M. 734. 2796852 Bc Curicica Curicica Paulo G. 734. 2962263 On Line RJ

Grupo 2 – 10 Super Prêmios R$ 2.000,00

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Fabiana S. 734. 1189296 On Line RJ Andreia O. 734. 2864455 Bar Paulo Colégio Amanda S. 734. 1185113 On Line RJ Sueli C. 734. 1139211 On Line RJ Renata R. 734. 2900366 Bc Ferreirinha S. Gomçalo Ismael I. 734. 2956693 On Line RJ Edson G. 734. 2761275 Bc V. Jardim C. Grande Carlos E. 734. 1266629 On Line RJ Daniel M. 734. 2663632 Bc Palermo Lote XV Jorge S. 734. 2768785 Bz. Criative Realengo

Grupo 2 – “01 Viagem dos Sonhos” – valor: R$ 20.000,00)

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Eloi P. 734. 2777575 Bc. Manaus Realengo

Grupo 2 – “Dinheiro na Mão” – valor: R$ 30.000,00)

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Ataildes S. 734. 2612003 Lj. Teles Piabetá

Grupo 2 – “01 Moto KAWASAKI NINJA 400”

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Rodrigo F. 734. 2612181 Bc Kaka Magé

Grupo 2 – Super Salário R$ 3.000,00 Todo Mês Durante 1 Ano (R$ 36.000,00)

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Luiz C. 734. 1191804 On Line RJ

Sorteio pelo Cupom – 20 Chances de Ganhar R$ 2.000,00 – Sorteio do Rio de Prêmios 734

Fique atento para sorteios entre os cupons que são recolhidos das urnas dos pontos de venda e processados antes da realização do sorteio.

Nome Bilhete nº.. distribuído por Cidade/ Bairro Jorge 734. 2607978 O. Patamar Suruí Antônio R. 734. 2866964 Bc Luzinete Madureira Eliane S. 734. 2889038 Bc Ita 1 Itaboraí Jocelina 734. 2893076 F. Moerbeck Niterói Maria J. 734. 2878156 Bc Lourival Vista Alegre Margarida 734. 2628902 Bc Benfica Itaipava Álvaro 734. 2866695 Bc Tuninho Vaz Lobo Jorgelino 734. 2608264 Bc Maravilha Magé …….. 734. 2618655 D. Cerveja Maricá Carlos J. 734. 2871304 Qq Gomide R. Miranda Clelia M. 734. 2651329 Lt. S. Martins Macaé Priscilla B. 734. 1194406 On Line RJ Marcio P. 734. 2813507 Bc Pastore Benfica Francisco 734. 2807310 Bc Mario Jd América Roberto 734. 2862438 Loj Rua Cascadura Virgilio F. 734. 1340844 On Line RJ C.A.M 734. 2837993 Bc Praça Eng. Dentro Luiz C. 734. 2921276 Bt Titio S. Gonçalo Elizabeth 734. 2816018 Natalino Tijuca Júlia 734. 2700232 Bc Fittipaldi V. Teles

Telefone da Sorte – R$ 10.000,00 – Resultado do Rio de Prêmios 734

Atenção: Para o dono do bilhete sorteado ser premiado ele precisa atender à chamada telefônica feita no final do programa Rio de Prêmios, dizendo “Alô, Rio de Prêmios!”.

Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/ Bairro Sebastiana 734. 2654544 Pugliese Mesquita

Atendeu : “só alô!!!!”… Ganhou: R$ 1.000,00!!!

Para Próximo Domingo: R$ 10.000,00 + Acumulado.

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que divulgado o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “Loteria Rio de Prêmios”.

•••••••••

ATENÇÃO: “NÃO VENDEMOS RIO DE PRÊMIOS!!! APENAS DIVULGAMOS OS RESULTADOS!!!”

•••••••

Nosso Site faz o serviço de divulgação de resultados de Loterias. O site oficial da Loteria Rio de Prêmios é https://www.riodepremios.com.br/.

Gosta de jogos de Loterias como nós? Visite e Participe, cadastre-se:

Conheça as regras para participação ( sem despesas ) e a posição oficial no Ranking dos Vencedores.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado do Rio de Prêmios 734!!!

Editor Responsável: José Raimundo Vieira.

Nossos ÚNICOS canais de comunicação são:

••• E-MAIL: midasgarante@gmail.com

••• WHATSAPP: MidasSorte: +55 (31) 97524-8524

.. ( ÜNICO NÜMERO DE WHATSAPP — Não fazemos ligação por áudio)