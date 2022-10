Resultado Lotofácil 2652 – Segunda – 31/10/2022

Confira o Resultado Lotofácil 2652, concurso Lotofácil 2652, a ser sorteado nessa Segunda-feira, 31/10/2022, a partir das 20:00h (horário de Brasília), no “Espaço da Sorte de Loterias da Caixa” na Av. Paulista, 750, São Paulo/SP.

O MidasSorte acompanha o sorteio da Lotofácil 2652, dezena a dezena. Curta com a gente toda a emoção da Lotofácil de hoje. O sorteio é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal

Resultado Lotofácil 2652

Dezenas na ordem do sorteio Resultado Lotofácil 2652 Dezenas em ordem crescente

SEGUNDA – 31 DE OUTUBRO

R$ 1.500.000,00! Valor acumulado para a Lotofácil da Independência 2023: R$ 15.606.254,37.

Valor Acumulado para o Teste “final zero” (2660): R$ 230.311,09

Premiação do Resultado Lotofácil 2652

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio 15 pontos ……… R$ …….. 14 pontos ……… R$ …….. 13 pontos ……… R$ 25,00 12 pontos ………. R$ 10,00 11 pontos ……….. R$ 5,00

Cidade em que foi feita a aposta vencedora no resultado Lotofácil 2652:

Faça sua aposta na Lotérica, no aplicativo ou no site da Caixa e confira conosco o Resultado Lotofácil 2652.

Junte os amigos, jogue em grupo, faça Bolões.

Guarde bem o registro do jogo, pois ele é o seu comprovante para recebimento de prêmios.

Estatísticas para o concurso 2652 da Lotofácil

Dezenas que mais saíram

20 (1653 vezes); ….10; …11;….. 25……. 13; 14; 24;….. 05;………03;…. 04…12; 22,18,09;.. 19;… 02; 01.

Dezenas que menos saíram

08 (1519 vezes); 16;….06; …..07;….. 23;….21; …15;… 17.

Dezenas que não saíram no concurso anterior – Lotofácil 2651.

21 – ( 09 sorteios atrasada)

01 – ( 04 sorteios atrasada)

08 – ( 02 sorteios atrasada)

07; 14; 20; 06; 02; 09; 05 – ( 01 sorteio atrasadas)

Presença atual de Dezenas:…

01 sorteio: 25; 03; 24; 23; 17; 10; 16

02 sorteios: 13; 22; 04; 18; 11

03 sorteios: 19

04 sorteios: 12; 15

Palpite Fixo do Midas para o Resultado Lotofácil 2652:

02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24

Apesar de não ser necessário registrar o jogo para participar com o Palpite, sugerimos que você faça seu jogo na Lotérica e o coloque aqui como Palpite.

Numa condição normal, no resultado Lotofácil 2652 é esperado que se repitam 8 a 10 dezenas que saíram e venham 7 a 5 das que não saíram no concurso anterior. Também, há a tendência em relação aos números Pares/Impares, respectivamente, apresentam a relação 6×9; 7×8; 8×7.

Está sem palpite para jogar? Disponibilizamos o “TÁBUA da SORTE” – Lotofácil. Experimente! (abra o anexo, em Excel) Por ser processo aleatório, caso se repita algum número em um jogo, substitua-o por outro de sua intuição, sendo uma ótima oportunidade de experimentá-la.

Resultado Lotofácil 2652 – Informações Importantes

A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Apenas maiores de 18 anos podem apostar, conforme Art. 81, inciso VI, da lei 8.069/90.

Essa Loteria oficial tem cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade (Seguridade; Educação; Cultura; Segurança Pública; Esporte).

Vide tabela dessas aplicações no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Na Lotofácil, você escolhe 15 números em 25 números e ganha se acertar 15, 14, 13, 12, 11 números. Ela é simples de apostar. Você pode apostar uma quantidade maior de números (15 a 20), pagando mais pela aposta e os prêmios são acrescidos conforme o jogo feito ( vide tabela site da Caixa); pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por até 12 testes (Teimosinha).

Valores a pagar pelas apostas: Tabela da Caixa (a partir de 10/11/2019)

Para a aposta simples, de 15 números: R$ 2,50.

É possível apostar com mais números:

16 números: R$ 40,00; 17 números: R$ 340,00; 18 números: R$ 2.040,00; 19 números: R$ 9.690,00; 20 números: R$ 38.760,00

