Réveillon Além do Carmo terá shows de Luiz Caldas e Filhos de Jorge

Foto: Bianca Andrade/iBahia

A Chácara Baluarte será um dos destinos do Réveillon na capital baiana. O espaço irá receber para a chegada de 2023 a festa Réveillon Além do Carmo, com shows de Luiz Caldas, Mudei de Nome e Filhos de Jorge.

Em um almoço realizado nesta terça-feira (18) para o lançamento da festa, a organização revelou detalhes do evento que realiza a segunda edição no calendário baiano com novidades.

Com a promessa de glamour, animação e serviço de alta qualidade para brindar a chegada do novo ano, a festa leva assinatura da Go Shows, Diva Entretenimento e Lícia Fábio Produções.

“Nossa virada de ano será para amigos, casais e toda a família. O lugar é lindo e estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado para vocês!”, contou Guiga Sampaio, sócio da Diva Entretenimento, durante a coletiva.

O Réveillon Além do Carmo contará com serviço all inclusive premium, com direito a buffet assinado pelo Restaurante Boi Preto. O cardápio completo de bebidas e comidas será divulgado em breve.

Foto: Bianca Andrade/iBahia

“Estamos buscando marcas de qualidade para agregar a essa festa tão esperada. Nosso serviço será impecável, para que o público curta o momento da melhor forma possível, e amenize toda a angústia vivida nesses últimos meses”, conta Lícia Fábio.

Presente no evento de lançamento do Réveillon Além do Carmo, a banda Filhos de Jorge falou sobre a relação com o bairro, que foi o palco de um dos maiores sucessos da banda, ‘Saudade de Você’.

“É um momento que o nosso público está esperando bastante e para a gente é super especial estar nesse Réveillon com grandes nomes da música baiana. É um presente”, afirma Dan Vasco.

A venda de ingressos já está aberta, e os acessos podem ser adquiridos na loja da Diva, no L1 do Salvador Shopping ou no site da Ticket Maker. Os ingressos custam a partir de R$ 650.

Serviço:

Réveillon Além do Carmo 2013

Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo

31 de Dezembro, a partir das 21 horas.

Shows de Luiz Caldas, Filhos de Jorge e Mudei de Nome

Valores – 1º Lote:

Adulto:

R$ 650 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 650 (5x no cartão – Loja Diva)

R$ 590 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

Teen:

R$ 325 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 325 (5x no cartão – Loja Diva)

R$ 295 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

Vendas: Ticket Maker ou Loja da Diva Entretenimento – Salvador Shopping Piso L1.

Informações: (071) 98136-7184

