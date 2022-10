Réveillon Emociones 2023 terá all inclusive premium e show de Jau na virada

Foto: Divulgação

O Réveillon Emociones está sendo pensado nos mínimos detalhes para oferecer estilo, máximo conforto e o astral nas alturas para a virada de ano. E dentro dessa perspectiva, a organização do evento está investindo em diferenciais como acessibilidade e inclusão.

A festa, que será realizada no dia 31 de dezembro, terá ainda all inclusive premium e uma estrutura física que atenderá o público teen e kids, com temática assinada por Tio Paulinho. No Clube Espanhol, o público terá estrutura física com elevadores, rampas de acesso para cadeirantes, banheiros com acessibilidade e um estacionamento privativo.

“Uma das nossas preocupações quando planejamos um evento é poder receber bem o público. E sendo o réveillon, uma ocasião tão especial para as pessoas, nossa preocupação é ainda maior. Por isso, o público com necessidades especiais poderá ter uma virada de ano super alto astral, justamente por conta da estrutura já oferecida pelo Clube Espanhol”, conta Michel Cohen, sócio da Diva Entretenimento – organização do evento.

Além disso, o Emociones 2023 vai oferecer acesso exclusivo ao mar e o serviço de all inclusive premium, assinado pela equipe do Restaurante Pereira. Os shows ficam por conta de Jau e do grupo Mudei de Nome. Os ingressos já estão à venda na loja da Diva, no L1 do Salvador Shopping (de segunda à sexta, das 9 às 18 horas) ou através do site da Tiket Maker.

Réveillon Emociones 2023

Quando? 31 de dezembro, a partir das 21 horas

Onde? Clube Espanhol, Barra-Ondina

Atrações? Jau e Mudei de Nome

Ingressos?

2º Lote:

Adulto:

R$ 629 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 629 (6x no cartão – Loja Diva)

R$ 529 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

Teen (12 a 17 anos – idade no dia do evento):

R$ 329 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 329 (6x no cartão – Loja Diva)

R$ 269 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

Kids (04 a 11 anos – idade no dia do evento):

R$ 189 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 189 (6x no cartão – Loja Diva)

R$ 169 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

COMBO 4 Ingressos:

R$ 2.396 + taxa (6x no cartão – Tiket Maker)

R$ 2.396 (6x no cartão – Loja Diva)

R$ 1.996 (PIX ou Dinheiro – Loja Diva)

Vendas no Ticket Maker ou Loja da Diva Entretenimento – Salvador Shopping Piso L1.

Informações? (071) 98136-7184

—

Leia mais sobre Réveillon no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.