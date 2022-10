Réveillon Viva Morro anuncia vendas de ingressos avulsos

Foto: Divulgação

O Réveillon Viva Morro anunciou, nesta quinta-feira (20), as vendas de ingressos avulsos. O evento ainda divulgou a grade de atrações por dia para que os público escolha que dia vai participar. Ao todo, são 4 dias de festa na ilha de Morro de São Paulo, localizada no município de Cairu, interior da Bahia.

Os tickets individuais estão disponíveis no site da Ticket Maker e o público ainda poderá optar pela compra do passaporte, que inclui acesso entre os dias 28 e 31 de dezembro.

Programação

O evento inicia no dia 28 com os shows de Timbalada, Bhaskar e da atração local, Seu Andrade. No dia 29, a festa receberá Escandurras, o Dj Pedro Chamusca e mais uma atração surpresa, que será divulgada em breve.

Na véspera do ano novo, 30 de dezembro, a animação ficará por conta do Parangolé, de Don Juan e de WK. A noite da virada do ano será embalada por Livinho, Psirico e por Degê, mais uma atração local. Além das atrações, o Réveillon Viva Morro contará com discotecagem de Gabi da Oxe e Código Barros durante todos os 4 dias de festa!

Réveillon Viva Morro

Onde? Morro de São Paulo, BA

Quando? 28 a 31 de dezembro

Atrações? Parangolé | Timbalada | Bhaskar | Livinho | Don Juan | Psirico | Escandurras

Informações? @ssaproducoes @vivamorro

Vendas? Ticket Maker

