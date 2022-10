Revelado como é definido o limite de crédito do Nubank e clientes se SURPREENDEM; veja

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil e vem atraindo novos clientes todos os dias por conta dos seus serviços financeiros, como, por exemplo, o cartão de crédito sem anuidade. Apesar disso, muitos usuários da instituição se mostram insatisfeitos com o limite disponibilizado pela fintech.

A saber, segundo o Nubank, em meio a essa insatisfação os clientes acabam pensando que o limite de crédito não deve aumentar nunca. No entanto, o banco digital informa que o crédito é disponibilizado de acordo com o perfil de risco do usuário.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão”, explica o banco digital.

De acordo com o banco digital, o limite -considerado baixo por alguns usuários- também tem como objetivo evitar que as pessoas contraiam dívidas e prejudiquem sua vida financeira.

Como é definido o limite no Nubank?

A saber, de acordo com o Nubank, o algoritmo usado para realizar a análise de crédito é atualizado constantemente com novas informações. Desse modo, o banco digital realiza melhorias para conseguir tomar decisões mais eficazes para o perfil de cada cliente.

“Quando alguém é aprovado para o cartão Nubank, fazemos uma projeção dos gastos dessa pessoa, análises de risco, perfil de uso e ainda usamos dados externos, como score (a pontuação usada pelo Serasa, que indica a probabilidade de as pessoas atrasarem ou não o pagamento de uma conta), por exemplo, para definir um patamar inicial e seguro de crédito”, explica o Nubank.

Para o banco digital, um dos seus grandes desafios na hora de conceder o limite de crédito ideal aos usuários é a falta de acesso a informações. “[…] ao contrário de outras instituições financeiras, o Nubank nem sempre tem informações suficientes a respeito de cada usuário. É por isso que o aumento é feito de forma gradativa, conforme te conhecemos melhor”, justifica a fintech.

Dicas para aumentar o limite do cartão de crédito

Como informou o Nubank, a concessão de limite de crédito é feita gradativamente, conforme o banco digital conhece o perfil do usuário. Sendo assim, apesar de não existir uma fórmula mágica para aumentar o limite, alguns comportamentos podem contribuir para isso.

Na hora de definir o limite dos seus clientes, o Nubank informa que alguns dados são analisados, como o comportamento de compras e pagamentos do cliente. Sendo assim, o banco digital avalia se há parcelamento de faturas e se o cliente possui dívidas. Por conta disso, é ideal sempre manter a vida financeira em dia, evitando o crédito rotativo.

Outro comportamento que pode auxiliar no aumento do limite de crédito é concentrar os gastos no cartão do Nubank e utilizar bastante o limite já disponibilizado pela instituição. Desta forma, o banco digital pode avaliar o perfil de consumo do usuário, compreendendo se ele é um “bom pagador”.

As dicas citadas anteriormente são válidas para todos os bancos digitais, já que o processo de análise e concessão de crédito dessas instituições são bastante parecidas. Mais informações sobre o limite de crédito do Nubank podem ser encontradas no site ou no blog da fintech.