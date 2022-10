Revolucionário angolano Agostinho Neto será tema do Ilê Aiyê

Foto: Divulgação

O bloco afro Ilê Aiyê anunciou neste sábado que o revolucionário angolano Agostinho Neto será o tema do carnaval 2023. O homenageado completaria 100 anos em setembro de 2022.

“Nos 10 anos de Ilê Aiyê, nós homenageamos Angola, agora vamos falar sobre o centenário de Agostinho Neto”, anunciou Antônio Carlos Vovô.

O angolano foi o primeiro presidente da República de Angola. Médico, poeta e líder revolucionário da luta anticolonial, Agostinho Neto foi um dos fundadores do Movimento Popular de Libertação de Angola.

Em 1975, Agostinho Neto foi o responsável por proclamar a independência do país africano, que na época era colônia de Portugal.

Agostinho morreu quatro anos depois, em 1979. Na ocasião, Angola já vivia uma guerra civil que começou logo após a independência e durou até 2002.

Retorno do bloco

Após dois anos sem desfile, por causa da pandemia do coronavírus, o Ilê Aiyê voltará a desfilar em Salvador. Em 2020, o tema do Ilê foi ‘Botswana: Uma História de êxito no mundo’, sobre o país africano.

A saída do bloco afro na sexta-feira de carnaval é um dos momentos mais tradicionais da festa em Salvador.

