Riachuelo abre NOVOS empregos pelo Brasil

Riachuelo abre vagas de empregos no Brasil

A Riachuelo é uma rede de varejo, moda, logística, indústria, tech e financeira no Brasil. Hoje a rede possui mais de 300 lojas pelo país, além de 40 mil colaboradores empenhados em entregar a melhor experiência aos clientes.

Com uma equipe inovadora e transformadora, novas oportunidades de empregos foram divulgadas pela empresa. Para continuar conectando os colaboradores, líderes e clientes, a marca precisa de pessoas criativas e empenhadas ao lado. Confira, a seguir, os cargos disponíveis pelo Brasil:

Admin. de Banco de Dados – SP e Trabalho Remoto;

Advogado (a) – São Paulo / SP;

Anal. de Infraestrutura – SP e Trabalho Remoto;

Anal. de Desenvolvimento de Informações – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Assist. de Administração (Exclusiva PCD) – São João de Meriti;

Assist. de Crediário – Porto Alegre / RS;

Aux. de Serviços Gerais – Manaus / AM;

Consultor (a) de Relacionamento – Natal;

Desenvolvedor (a) – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Esp. de Sistema – São Paulo / SP e Trabalho Remoto.

Como se candidatar

A Riachuelo apresenta uma trajetória inspiradora ao mundo da moda. Considerada uma das maiores redes de varejo do país, novas oportunidades de empregos foram divulgadas.

Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para análise. Se selecionado, um responsável dará sequência ao processo seletivo.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.