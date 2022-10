Riachuelo tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Riachuelo está no mercado há muitos anos, e hoje é considerada a maior rede de moda do Brasil. São centenas de lojas espalhadas pelo país. Levando moda a todos com um baixo custo, a empresa foca em qualidade e inovações, como premissas.

Riachuelo e suas vagas de emprego pelo país

#RCHLOVERS, como são conhecidos os colaboradores da Riachuelo, já que a empresa tem um grande carinho e apreço por seus funcionários, que são como uma grande família. A Riachuelo possui programas de inclusão e leva a todos a oportunidade de integrar o seu time, além de oferecer inúmeros benefícios e um salário mais do que vantajoso a todos do seu time.

Confira as vagas da Riachuelo:

Analista de Controladoria Júnior;

Programador Visual |PL;

Jovem aprendiz;

Estoquista;

Líder de Atendimento;

Analista Abastecimento Jr;

Cientista de Dados;

Desenvolvedor Java Pleno;

Especialista em Sistemas | Java;

Gerente Vendas Carters;

Analista de Infraestrutura Sênior | End User;

Supervisor de Vendas e Merchandising;

Administrador de Banco de Dados Sênior;

Desenvolvedor de Software;

Supervisor de Atendimento;

Coordenador de Infraestrutura | Cloud;

Monitor de loja;

Advogado Pleno;

Especialista de Produtos TI;

Líder De Vendas e Merchandising;

Vendedor Responsável;

Costureiro;

Analista de Infraestrutura Pleno | Middleware;

Coordenador de Sistemas;

Desenvolvedor Node Sênior;

Vendedor Canais Digitais;

Analista de Infraestrutura Sênior | Redes;

Desenvolvedor Backend;

Operador de Caixa I;

Líder de Estoque;

Motorista de Caminhão.

Cadastre-se

Para se cadastrar nesta grande empresa de moda nacional, é necessário acessar o link de inscrição.

