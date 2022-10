Riachuelo é uma empresa que está no mercado há muito tempo, possui mais de 380 lojas no Brasil inteiro. É uma companhia inovadora de moda, logística, indústria e varejo. Atualmente Riachuelo está à procura de novos colaboradores para fazer parte da equipe. Confira.

Riachuelo tem NOVOS empregos remoto e pelo Brasil

Hoje a empresa está divulgando várias oportunidades de emprego espalhadas pelo Brasil. Para seus funcionários a companhia oferece vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho.

As vagas são para aqueles que gostam do que fazem e estão atrás de novos desafios, procurando seu crescimento profissional junto da empresa. Para se tornar um RCHLOVER, que é como a empresa gosta de chamar seus colaboradores, precisa atuar de forma responsável e proativa. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Analista de abastecimento Jr- São Paulo;

Analista de Dados Pleno(Remoto)- São Paulo;

Assistente administrativo- Cariacica;

Assistente administrativo (PCD)- São João de Meriti;

Assistente de Atendimento – Chapecó;

Assistente de estoque- Campinas;

Auxiliar de logística (Temporário)- Guarulhos;

Comprador – Natal;

Desenvolvedor Java Júnior (PDC e remoto)- São Paulo;

Fiscal de Loja – São Paulo!

Jovem aprendiz- Fortaleza/CE;

Monitor de Loja- Cascavel;

Operador de caixa- Rio de Janeiro;

Operador de caixa – Ribeirão Preto;

Operador de Caixa- Curitiba/PR;

Vendedor- Curitiba/PR;

Vendedor – Rio de janeiro.

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas, para obter mais informações, basta acessar o site 123 empregos, lá você vai encontrar tudo que precisa sobre a oportunidade desejada.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.