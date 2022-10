Richarlison sofre lesão e diz que teme ficar fora da Copa do Mundo

Foto: Reprodução / ESPN Brasil

O atacante Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha esquerda duranta a vitória do Tottenham por 2 a 0 diante do Everton. Após o jogo, em entrevista ao canral ESPN Brasil, o jogador admitiu que teme que a lesão o tire da Copa do Mundo.

“É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton”, disse Richarlison.

Richarlison foi substituído no início do segundo tempo da partida em Londres. A gravidade da lesão será definida através de exames que ainda serão realizados.

“Eu sei que é difícil falar neste momento, mas vamos ver, vou recuperar. Segunda-feira tenho um exame para fazer, mas até para andar dói. Vamos esperar. Tenho que estar na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Catar”, completou o brasileiro.

Caso a lesão seja de grau 2 a 3, Richarlison pode ficar mais de um mês em tratamento, o que coloca em dúvida sua presença na lista da seleção brasileira. Durante a entrevista, o jogador se emocionou com a possibilidade de ficar fora do Mundial.

“Está tudo tão perto, falta mais ou menos um mês, e a gente vem nos preparando, trabalhando todo dia para que não possa acontecer nada grave. Infelizmente, hoje tive essa lesão na panturrilha, mas agora é esperar, fazer o tratamento todos os dias para que eu possa recuperar o mais rápido”.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.