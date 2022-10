Rio Verde (GO) abre processo seletivo com 450 vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Rio Verde, no estado de Goiás, anunciou a realização de um processo seletivo para contratação de profissionais em diversas áreas.

As oportunidades são por tempo determinado.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Rio Verde no estado do Goiás vão de R$ 1.339,03 a R$ 2.923,00 mensais.

Vagas e salários Rio Verde – GO

A Prefeitura de Rio Verde no estado do Goiás oferece, por meio de processo seletivo, 450 vagas para preenchimento imediato por tempo determinado.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por até mais um ano, dependendo das necessidades da administração municipal.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio e superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Auxiliar Copa e Cozinha – 30 vagas;

Auxiliar de Limpeza Predial – 62 vagas;

Pintor – 2 vagas.

O salário oferecido para os cargos de nível fundamental é de R$ 1.339,03 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Médio

Agente de Suporte e Higienização – 27 vagas.

Para o cargo de nível médio, a remuneração também é de R$ 1.339,03 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior

Agente de Apoio da Educação Especial – 226 vagas;

Auxiliar de Educação Infantil – 63 vagas;

Especialista em Fonoaudiologia – 1 vaga;

Especialista em Nutrição – 8 vagas;

Instrutor de Braille – 1 vaga;

Intérprete de Libras – 16 vagas.

Profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de Recursos (14)

Já para os cargos de nível superior os salários variam entre R$ 1.976,00 a R$ 2.923,00 por mês comum para todos os cargos para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Rio Verde – GO

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Rio Verde – GO devem realizar a inscrição entre os dias 21 de outubro de 2022 a 27 de outubro de 2022 diretamente pelo site da prefeitura.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Etapas do processo seletivo Rio Verde – GO

O processo seletivo para a Prefeitura de Rio Verde – GO será realizado através de análise de currículo, levando em consideração a experiência profissional e os títulos em cursos realizados pelo candidato na área de atuação.

O Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Rio Verde será dividido pelas seguintes etapas:

Divulgação do Edital;

Inscrição dos interessados;

Análise dos documentos comprobatórios e currículos;

Resultado da classificação;

Prazo recursal do resultado da classificação;

Resultado final;

Homologação;

Início dos contratos.

O resultado final do processo seletivo para a Prefeitura de Rio Verde – GO está previsto para o dia 16 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Rio Verde no estado de Goiás 2022.