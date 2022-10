Você já parou para pensar nos riscos do uso excessivo de tecnologia? Já parou para pensar nos impactos da tecnologia no dia a dia das pessoas? Talvez este seja um bom momento para pensar no assunto.

Até porque, convenhamos, a tecnologia está cada vez mais enraizada na nossa sociedade. Portanto, pensar sobre essa temática é muito importante.

Porém, antes de darmos início aos nossos apontamentos, queremos deixar claro que o uso excessivo aqui citado diz respeito ao consumo, primordialmente, recreativo. Isto é, os usos de tecnologias no trabalho, por exemplo, não estão descritos aqui.

Tenha isso em mente, ok? Agora, vamos dar prosseguimento!

Quais os riscos do uso excessivo de tecnologia?

Os riscos do uso excessivo de tecnologia são diversos. À medida que a quantidade de horas diante da tela aumentam, os efeitos podem se agravar e ocasionar efeitos mais intensos na rotina das pessoas. Entenda um pouco mais:

1. Desequilíbrio do sono

O desequilíbrio do sono é um dos principais riscos do uso excessivo de tecnologia. Quando usamos tecnologia à noite, especialmente pouco antes de dormir, o nosso corpo e o nosso cérebro podem entender que ainda é dia e que é um bom momento para se manter acordado.

Isso quer dizer que o nosso “relógio biológico” pode ficar “bagunçado”, atrapalhando a nossa rotina de sono e, inclusive, fazendo com que percamos o sono à noite. Logo, essa dificuldade para dormir pode ocasionar problemas de memória e concentração.

Dito de outro modo, os riscos do uso excessivo de tecnologia podem se tornar uma verdadeira “bola de neve”.

2. Problemas de autoestima

Os problemas de autoestima, querendo ou não, também podem aparecer.

Na internet, nos deparamos com ideais e imagens de vidas e pessoas perfeitas. Parece que ninguém tem problemas e/ou defeitos. É tudo impecável.

Porém, quando olhamos para nós mesmos, podemos não enxergar aquela perfeição toda. E embora isso possa ser ignorado no começo, com o passar do tempo as imposições das redes sociais podem, de fato, provocar questionamentos em nós.

Esse tipo de problema pode ser ainda maior durante a adolescência.

3. Sedentarismo

O sedentarismo também é um problema preocupante quando pensamos nos riscos do uso excessivo de tecnologia. As pessoas, cada vez mais, podem estar trocando as experiências ao vivo e ao ar livre para se manterem sentadas ou até deitadas, navegando na web.

No longo prazo, o organismo poderá sofrer muito por conta disso. Fique atento.

4. Isolamento social

Embora a internet nos permita conversar com quem está longe, muitas vezes deixamos de experimentar momentos pessoalmente, por conta das atividades tecnológicas.

Especialmente as crianças e os adolescentes podem experimentar esse tipo de situação, trocando as brincadeiras ao ar livre, com os amigos, pelos jogos online.

5. Casos de estresse e ansiedade

Dentre os riscos do uso excessivo de tecnologia, também temos relatos científicos de que problemas de depressão, estresse e ansiedade também podem aparecer.

Isso pode se envolver com uma série de fatores, como irrealidade mostrada na internet, quantidade de estímulos, sobrecarga de informações negativas, etc.

Por isso, saber administrar o tempo online é muito importante! Cuide-se.

