Roberta Miranda convoca masturbação coletiva após atitude de fã

A polêmica agora com o meu nome é porque um cara disse que bateu umas a noite toda por causa desta foto sensual ( MASTURBOU) ah por Deus se isto for pecado nem sei ..gente não tenho controle no PINTO de ninguém!! Kkkkkk

Convoco “punhetaço” as 23 horas todos os dias de sua vida pic.twitter.com/aa5WiLmxkX

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) October 13, 2022