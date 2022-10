Roberto Jefferson resiste ordem do STF e troca tiros com a PF

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), foi alvo de uma ação da Polícia Federal neste domingo (23) e recebeu a PF com tiros. O mandato de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações apuradas pelo g1, o ex-deputado teroa disparado dois tiros de fuzil e arremessado três granadas contra os agentes. O caso aconteceu na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

Dois policias foram atingidos por estilhaços durante a investida de Roberto Jefferson. Os agentes, um delegado e uma agente de 31 anos, passam bem.

Nas redes sociais, o ex-deputado que é aliado e apoiador do candidato a reeleição presidencial, Jair Messias Bolsonaro (PL), disse que os disparos não foram na direção dos policiais e sim do veículo em que eles estavam.

“Não atirei em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego”, disse ele na gravação. Assista abaixo:

Irritado, Jefferson afirmava que não iria se entregar e decidiu abrir fogo contra a viatura. O parabrisas foi estilhaçado pelos disparos. pic.twitter.com/0sFNb2nxo7 — Metrópoles (@Metropoles) October 23, 2022

Roberto Jefferson já cumpria prisão domiciliar por ameaçar às instituições democráticas do Brasil. No entanto, a decisão impedia que ele utilizasse as redes sociais.

O ex-deputado federal, porém, usou seu perfil na web, no último sábado (22), para atingir a ministra Cármem Lúcia com insultos sexistas. Ele a comparou com uma garota de programa.

No Twitter, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado, disse que o pai não vai se entregar. “Meu pai está enfrentando a Gestapo do Xandão sozinho, a balas, pois não vai se entregar ao totalitarismo, à ditadura do Judiciário sobre a democracia. Isso é só o estopim do que vai acontecer daqui para a frente caso aconteça alguma coisa com o meu pai”, escreveu ela.

Bolsonaro repudia ação do ex-deputado

Também nas redes sociais, o presidente da república comentou sobre o assunto e repudiou o “ataque armado” do aliado.

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio”, escreveu o presidente no Twitter.

