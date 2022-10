Rodrigo Cunha anuncia posição sobre eleição presidencial: “meu lado é Alagoas”

O candidato a governador de Alagoas Rodrigo Cunha (União) anunciou em vídeo na manhã desta terça-feira (11) sua posição no segundo turno da disputa presidencial.

Na mensagem, Cunha afirma estar ao lado do povo de Alagoas, posicionando-se em favor do diálogo com o próximo presidente a ser eleito em 30 de outubro, independentemente de ser o candidato Lula (PT) ou Jair Bolsonaro.

O pronunciamento de Rodrigo Cunha foi antecipado, uma vez que seria feito em coletiva de imprensa às 9 horas desta terça, em um hotel de Maceió.

“Reafirmo minha posição em defesa de Alagoas, minha disposição para dialogar com todas as duas frentes que disputam a presidência pregando o que de fato interessa que é o apoio do governo federal para as demandas de Alagoas. O governador tampão, fantoche dos Calheiros e do deputado Marcelo Vitor, parece se orgulhar em fechar a porta do estado para o governo federal, mas na verdade o resultado desta picuinha política é a fome, o desemprego, o analfabetismo e diversos outros males. Vou trabalhar com Bolsonaro, ou com Lula, sempre em prol do estado e de nossa gente”, disse Rodrigo Cunha.

Em todo o país, 12 estados estão vivenciando disputas de segundo turno para seus governos estaduais. E em cerca de 50% deles, candidatos adotaram a mesma posição de Rodrigo Cunha, não contaminando a disputa local com a corrida presidencial, pregando trabalho e desarticulando rivalidades que alimentam a política improdutiva e causam prejuízo à população.

Leia na íntegra, e veja em vídeo, o pronunciamento de Rodrigo Cunha:

“As pessoas estão divididas por toda parte. Tem gente que vota em Lula, mas não quer votar no Paulo Dantas porque sabe que é a mesma coisa que votar nos Calheiros e na banda podre da Assembleia. Como tem gente que vota em Bolsonaro, mas não quer votar em Paulo Dantas, porque sabe que se ele for eleito, ele não vai fazer parcerias com o governo federal como hoje em dia, prejudicando todo nosso estado. O governador de Alagoas não pode se dar ao luxo de escolher o presidente do Brasil. Eu já tenho um lado: meu lado é Alagoas. Eu quero ser governador para resolver os problemas de nosso estado, como a fome, o desemprego, a violência, a corrupção e os piores indicadores sociais do país. Quero ser governador para enfrentar cada uma dessas mazelas, com trabalho, humildade e parceria com o governo federal. Sem picuinha, independente de quem venha a ser eleito presidente. E o meu principal aliado e você”.