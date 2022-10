Rodrigo Teaser traz especial sobre Michael Jackson para Salvador

Foto: @teaserfotos

O cantor Rodrigo Teaser traz para Salvador o ‘Tributo ao Rei do Pop’, no dia 23 de outubro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação recria toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson. Figurinos, efeitos especiais e bailarinos compõem o espetáculo em homenagem ao maior astro da música pop mundial.

O show tem direção de Lavelle Smith Jr., bailarino e coreógrafo do próprio rei do pop durante anos e desembarca na capital baiana após turnê pelos Estados Unidos, com shows na Broadway, em Nova York;,Orlando e Los Angeles. Rodrigo Teaser passou também por Dubai, Malásia e Singapura.

No repertório, grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White”, entre outros, são interpretados ao vivo na voz do artista.

Vale destacar que as coreografias, assim como os arranjos e toda a produção do tributo seguem o padrão das turnês de Michael.

Serviço:

Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop

Quando: 23 de outubro de 2022 (domingo), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA

Arquibancada – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Camarote – R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Classificação: 14 anos

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.