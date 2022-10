Roupas de técnicos do ‘The Voice Brasil’ chama atenção na web

Foto: Reprodução / TV Globo

A TV Globo liberou imagens exclusivas dos looks dos técnicos da décima primeira temporada do ‘The Voice Brasil’ e as roupas do elenco do reality show chamou a atenção da web.

Bancada da edição traz Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Fátima Bernardes comanda a apresentação. Thais Fersoza cobrirá os bastidores. Reality estreia no dia 15 de novembro, após a novela “Travessia”.

Fátima apostou em um cropped e também em um blazer com pedras brilhantes. Gaby Amarantos, por sua vez, fará sua estreia no reality musical com um vestido tubinho com decote.

Ela também caprichou em um adorno prateado nas costas. Outra que surpreendeu foi IZA. A dona do hit “Pesadão” apostou em um body preto com um detalhe transparente com pedras.

Nas redes sociais, internautas reagiram: “IZA está perfeita! Amei!”. “Nossa a cara da Tina Turner. Amei o look, mas parece um cosplay”. “Nossa, olha só a Fátima! Colocou um cropped para reagir”. Veja as fotos abaixo:

