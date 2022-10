Rui Costa vota no colégio Duque de Caxias, na Liberdade

Foto: TV Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) votou na manhã deste domingo (30), no Colégio Duque de Caxias, na Liberdade, em Salvador.

O petista chegou ao local acompanhado do candidato Jerônimo Rodrigues, e não encontrou fila para votar.

Durante coletiva de imprensa, o governador reforçou a importância do voto neste domingo (30) e cobrou a participação da população. De acordo com assessoria do petista, Rui irá acompanhar apuração das urnas ao lado do candidato ao governo pelo PT, Jerônimo Rodrigues, no Palácio de Ondina.

