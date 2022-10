SAC móvel realiza atendimento gratuitos em Feira de Santana e Camaçari

Foto: Divulgação

O SAC Móvel está realizando atendimentos gratuitos nos municípios de Feira de Santana, cidade a 108km da de Salvador, e em Camaçari, Região Metropolitana da capital baiana. Interessados devem se dirigir à Feira Cidadã, na Avenida Félix de Pecauba, em Feira de Santana, e à Praça Drª Lúcia Eugênia em Camaçari. O atendimento será realizado até às 17h deste domingo (23).

Dentre os serviços disponíveis são 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade (RG), emissão do CPF, antecedentes criminais. Além disso, os interessados também poderão realizar o recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado) e serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Mais informações sobre a ação podem ser encontradas no SAC Digital, aplicativo disponibilizado pela Secretaria da Administração (Saeb). O site do SAC Digital também pode ser consultado, bem como o call center através do número (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

