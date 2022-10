saiba a diferença entre eles

“Investimento” é uma palavra comum hoje em dia, entretanto, nem sempre as pessoas entendem a fundo qual é a melhor forma de investir. Mas, é de extrema importância aprender onde aplicar seu dinheiro para não “perdê-lo”. São muitas opções: CDB, Tesouro, poupança… Qual seria melhor?

Apesar do interesse das pessoas em investir, poucos sabem as diferenças dos meios de investimentos. Será que a poupança é melhor que o CDB (Certificados de Depósito Bancário)? Ou o Tesouro seria mais interessante para o momento? Por isso, o Notícias Concursos, na matéria deste sábado (15) te mostrará a diferença entre os três e fazer uma simulação para vermos quanto R$ 1.000,00 renderia se fosse aplicado em cada um.

Qual é a diferença entre CDB, Tesouro e poupança?

À priori destacaremos quais são as verdadeiras diferenças dessas formas de investimento populares no mercado financeiro. Assim, será mais fácil definir qual se aplicaria melhor no seu perfil de investidor:

Poupança

Esse talvez seja um dos investimentos mais famosos e usado pela maioria dos cidadãos brasileiros. Mas, por que? Porque é a forma mais simples de fazer os depósitos e também os resgates quando se quer. Além do mais, não tem cobrança dos impostos e taxas que tanto incomodam. Sem contar que o risco de perda é mínimo. Já com relação à sua renda, ela segue conforme dois indicadores de economia: a TR (Taxa Referencial) e a Taxa Selic. Geralmente, segue as regras:

0,5% mensais com a Selic se estiver acima de 8,5% anuais, mais a TR;

70% da Selic, quando for igual ou menos de 8,5%, mais a TR.

CDB

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um tipo de depósito a prazo, uma renda fixa de crédito privado fornecido pelas instituições bancárias. Em suma, se trata do empréstimo a instituições, onde elas devolvem com juros no final do período definido previamente.

Dessa forma, a rentabilidade variará conforme o banco e o quanto o CDB demorar mais para vencer. Quanto maior o prazo, maior o valor a ser resgatado. Quanto aos clientes das grandes instituições, a taxa gira está aproximadamente em 80% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). No momento, há 3 formas de CDB’s:

Pós-fixados – O mais popular. A rentabilidade baseia-se em alguma TR;

Indexados na inflação – Remuneração variável conforme um índice da inflação e a taxa dos juros pré-fixada;

Pré-fixados – Negociação direta com a instituição com juros pré-definidos e resgate acordado inicialmente.

Tesouro

O Tesouro Direto funciona parecido com o CDB, mas aqui, se empresta dinheiro para o Governo Federal através da emissão e da venda dos títulos públicos com a renda fixa. Na troca, se recebe os juros futuros.

Ademais, existem três categorias da rentabilidade: prefixados, pós-fixados, bem como o misto com rendimento também diverso.

Quanto renderia os R$ 1.000,00 investidos?

Seguindo a Taxa Selic com 13,75% por ano, aplicando R$ 1.000,00 usando as rentabilidades acima descritas, pode-se ter o seguinte retorno líquido:

Selic – R$ 1.111,62;

CDB rendendo 100% do CDI – R$ 1.111,62;

CDB rendendo 106% do CDI – R$ 1.118,78;

Poupança – R$ 1.082,91.

Em suma, vale destacar que se trata da simulação. Além disso, o título de renda fixa está diretamente ligado aos tributos do IR (Imposto de Renda) através da tabela regressiva na alíquota de 17,50% incidente no rendimento até uns dois anos. Depois desse período, esse valor diminui para 15%.

Assim, esperamos que tenha aprendido a diferença do que é poupança, Tesouro e CDB. Com a simulação também é possível analisar os números e ver qual será o melhor em termos de rentabilidade para ti.