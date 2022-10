Saiba com quem Murilo Benício já se envolveu da Globo

Foto: Globo

A lista de amores de Murilo Benício se tornou de interesse do público após a saia justa vivida no último domingo (9), no palco do Domingão com Huck.

Na ocasião, o ator foi pego de surpresa ao ser questionado sobre a idade dos filhos que tinha com Alessandra Negrini e Giovanna Antoneli, ambas no palco em um programa especial que uniu o elenco de ‘Pantanal’ que acabou na sexta (7) e ‘Travessia’ que começa nesta segunda (10).

Benício, que carrega a fama pelos trabalhos feitos na Globo, tem também em seu currículo a fama de ter se envolvido com seus pares românticos nas novelas. Algumas escaparam do encanto lançado pelo carioca, outras se deixaram levar e viveram o romance com o ator.

Pensando nisso, o iBahia preparou uma lista com todos os romances públicos vividos por Murilo Benício. Confira:

Alessandra Negrini: os atores se conheceram nos bastidores da Globo e logo começaram a namorar. Em 1996 a atriz engravidou e os dois foram morar juntos. Negrini e Murilo chegaram a atuar juntos na novela ‘Meu Bem Querer’, em 1998. No mesmo ano eles se separaram.

Carolina Ferraz: Carolina e Murilo se conheceram em 1997, durante as gravações de ‘Por Amor’, quando viveram os irmãos Leonardo e Milena. Na época o ator era casado com Negrini e a atriz namorava com Mário Cohen. O romance só foi acontecer em 1999 e a relação durou dois anos.

Giovanna Antonelli: o casamento de Murilo com Giovanna foi um dos mais comentados da época. O casal começou a se relacionar em 2002, enquanto filmavam ‘O Clone’. Com a atriz, Murilo teve Pietro. O relacionamento durou cinco anos e chegou ao fim, segundo Giovanna por “total incompatibilidade de temperamentos”.

Guilhermina Guinle: Murilo conheceu a atriz durante as gravações do filme ‘Inesquecível’, em 2007. No ano seguinte os dois já estavam morando juntos. O romance com a atriz durou quatro anos e na época afirmaram que a relação terminou de forma amigável.

Débora Falabella: o relacionamento do casal foi um dos mais duradouros. O namoro teve início durante as filmagens de ‘Avenida Brasil’, mas só se tornou público no final da novela. Os dois ficaram juntos de 2012 a 2019.

Manuela Dias: os dois ficaram juntos por pouco mais de um ano. O relacionamento com a autora de ‘Amor de Mãe’ começou em 2019, quando Murilo ainda se preparava para viver Raul na trama. O romance chegou ao fim em julho de 2020, durante a pandemia.

Cecília Malan: apesar de não ter assumido publicamente o romance com a correspondente internacional da Globo, é especulado que os dois estejam vivendo o romance há algum tempo. Na época que se tornou pública a suposição, o jornalista Lucas Pasin, do UOL, afirmou que ele estaria se dividindo entre ‘Pantanal’ e Londres para ver a jornalista.

O apresentador Luciano Huck, que causou a confusão com Negrini e Antonelli, também entregou o romance durante uma entrevista. “Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje. Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de Pantanal, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo”.

