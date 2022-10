Saiba como agendar depósitos nas Caixinhas

Na última segunda-feira (17) o Nubank anunciou uma novidade na ferramenta “Caixinhas”, que deverá ser liberada gradativamente aos seus usuários. De acordo com a instituição, agora será possível agendar depósitos escolhendo um dia e um valor específico para ser guardado mensalmente.

“Na prática, essa nova função permite agendar depósitos recorrentes nas Caixinhas e te ajuda a visualizar o quanto você consegue guardar por mês. Com ela, também é possível simular quanto dá para guardar a cada mês, definir objetivos e ainda escolher um dia fixo para o dinheiro ser guardado automaticamente nas suas Caixinhas”, explica o Nubank em seu blog.

Para Fernando Miranda, vice-presidente de Investimentos do Nubank, a função de programar as Caixinhas garante que os clientes mantenham um compromisso com a meta traçada. Desta forma, é possível focar em outras atividades do dia a dia sem se preocupar em fazer a movimentação mensalmente.

Conheça as Caixinhas do banco digital

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, as Caixinhas são uma ferramenta para que os clientes da instituição possam guardar dinheiro de forma organizada. Sendo assim, o serviço permite que os usuários personalizem as Caixinhas de acordo com os seus objetivos financeiros.

O banco digital explica que seus clientes podem optar entre as possibilidades de investimentos pré-sugeridos de acordo com o seu perfil e objetivos. Atualmente, as Caixinhas do Nubank oferecem RDBs que rendem 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O RDB possui a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250 mil por cliente.

Uma dúvida bastante recorrente entre os usuários da instituição é se existe a possibilidade de resgatar os recursos depositados a qualquer momento. O Nubank explica que sim, assim como na Poupança, os valores depositados nas Caixinhas do banco digital podem ser resgatados a qualquer momento.

A diferença entre as Caixinhas e a Poupança é que na Poupança os rendimentos do último período são perdidos quando o cliente faz a retirada fora da data de aniversário mensal do depósito, diferente das Caixinhas. Isso significa que o dinheiro depositado nas Caixinhas do Nubank pode ser resgatado a qualquer momento sem prejuízos.

Saiba como programar os depósitos no Nubank

De acordo com o Nubank, os usuários que desejam depositar um valor mensal nas Caixinhas podem escolher entre as seis datas disponíveis, sendo elas: 1, 5, 10, 14, 20 e 28. Além disso, o agendamento de transferências recorrentes pode ser feito no momento em que o usuário está criando uma Caixinha.

Para programar o agendamento de transferências mensais em uma Caixinha já criada os clientes devem acessá-la e clicar em “programar Caixinha”. Em seguida, será preciso selecionar “Como guardar – valor mensal” e tocar no botão “Simular”.

Nesse momento o cliente do Nubank deve digitar o valor que deseja guardar por mês, conferir a simulação e, se desejar confirmar a operação, basta clicar em “Criar recorrência”. Por fim, será preciso clicar em“Confirmar” e digitar a senha. Mais informações sobre as Caixinhas do banco digital podem ser obtidas em seus canais oficiais de atendimento da instituição financeira.