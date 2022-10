Saiba como assistir ‘Todas as Flores’, nova novela do Globoplay

Foto: Globoplay

Com elenco de peso que inclui nomes como Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin e Humberto Carrão, o Globoplay estreia nesta quarta-feira (19), “Todas as Flores”.

A primeira novela totalmente feita para o streaming da Globo terá o primeiro capítulo transmitido em uma live, gratuita, na plataforma, às 20h. Ou seja, não assinantes da plataforma poderão assistir ao conteúdo apenas fazendo o cadastro.

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como “Avenida Brasil” e “A Favorita”, a trama estreia com cinco capítulos, logo após a transmissão do primeiro.

A primeira fase da trama contará com 45 capítulos que serão liberados, de cinco em cinco, até o dia 14 de dezembro, sempre às quartas-feiras. A segunda fase chega apenas em 2023.

“Eu nunca fiz uma personagem de classe média, quem dirá rica. A Zoé merecia quase um flashback a todo capítulo. A construção de sua personalidade é quebrada logo no primeiro capítulo, quando ela vai buscar Maíra para ajudar a outra filha, Vanessa. Eu ouso dizer que a Vanessa é bem pior que a Zoé”, diz Regina Casé sobre a personagem que será a primeira vilã da carreira.

“Eu fui emendando trabalhos, séries, uma parceria muito maravilhosa com o Globoplay. Fiz ‘Ilha de Ferro’, ‘Passaporte pra Liberdade’, ‘Todas as Mulheres do Mundo’, projetos que me orgulho bastante. Agora vou fazer uma novela e vou continuar no streaming, as duas coisas se uniram”, comemorou Sophie Charlotte.

