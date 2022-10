Saiba como atualizar o Caixa Tem para receber o Auxílio Brasil em outubro

As famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil já aguardam ansiosamente pela liberação do próximo pagamento. No entanto, os beneficiários do programa devem estar atentos quanto a atualização de seus dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem.

A carteira digital da Caixa Econômica Federal é a opção de repasses mais buscada pelos beneficiários. Dessa forma, aqueles que recebem pelo aplicativo devem manter as suas informações sempre atualizadas no sistema.

Vantagens de receber o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem

Como já mencionado, os beneficiários podem receber o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem. A preferência se dá pela praticidade de movimentação dos valores. Isso porque, o aplicativo oferece uma série de serviços financeiros. Veja alguns exemplos a seguir:

Consultar o Bolsa Família (Auxílio Brasil);

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Contratar empréstimo e seguro;

Fazer recarga no celular vinculado a qualquer operadora;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Fazer transferências via TED e DOC;

Obter dicas financeiras;

Pagar contas e boletos online;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem para receber o Auxílio Brasil

Faça o login

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e senha ou biometria.

Toque no botão “atualize seu cadastro”

No menu inicial, toque na opção “Atualize seu cadastro”. Caso esteja com o documento de identificação em mãos, clique em “Entendi, vamos começar”, na tela seguinte.

Confirme seu endereço

O sistema mostrará o endereço registrado no primeiro acesso ao aplicativo, caso seja o mesmo, clique em “Sim, está correto”. Caso contrário, toque em “O meu endereço mudou”. Feito isto, informe a sua nova localização e sua nacionalidade e clique em “Próximo”.

Preencha as suas informações de renda

Para iniciar com o preenchimento do formulário, clique em “Entendi, vamos lá”. Depois, informe a sua fonte de renda, o valor, e há quanto tempo você tem esse rendimento mensal. Além disso, informe a sua profissão e o patrimônio. Clique em “Próximo”.

Confirme seus dados preenchidos

Verifique todas as informações com atenção para ter a certeza de que todos os estão corretos. Na sequência, clique em “Confirmar”.

Valide seu cadastro e conceda um documento de identificação

Toque em “Continuar”, escolha qual documento vai ser enviado pelo aplicativo e aguarde as instruções de como enviá-lo. Após finalizar esse procedimento, a plataforma digital vai desbloquear o acesso aos recursos da conta no tempo de até 48 horas.