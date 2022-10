Saiba como consultar um CNPJ na Receita Federal

Por meio do site da Receita Federal, a situação cadastral do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e o quadro da empresa podem ser consultados de forma prática por qualquer pessoa. O cidadão pode ter acesso ao status atual do documento, como ativo ou suspenso, por exemplo.

Portanto, confira quais são as situações do CNPJ e como consultá-las:

Categorias cadastrais do CNPJ

Além dos status de ativo e inativo, existem várias outras categorias cadastrais para o CNPJ. Confira quais são elas:

Situação cadastral ativa: Esse status quer dizer a empresa não possui nenhuma pendência;

Esse status quer dizer a empresa não possui nenhuma pendência; Situação cadastral suspensa: O status de suspensão pode ocorrer por diferentes motivos, como por exemplo: empresa domiciliada no exterior que deixa de ser alcançada pelas normas da Receita Federal; solicitação de baixa da inscrição; intimação; indício de interposição fraudulenta de sócio ou titular; determinação judicial, entre outros.

O status de suspensão pode ocorrer por diferentes motivos, como por exemplo: empresa domiciliada no exterior que deixa de ser alcançada pelas normas da Receita Federal; solicitação de baixa da inscrição; intimação; indício de interposição fraudulenta de sócio ou titular; determinação judicial, entre outros. Situação cadastral inapta: De acordo com a Receita Federal, a situação do CNPJ pode ser declarada inapta quando houver omissão de declarações e demonstrativos; não ter localização certa; ou possui irregularidade em operações de comércio exterior.

De acordo com a Receita Federal, a situação do CNPJ pode ser declarada inapta quando houver omissão de declarações e demonstrativos; não ter localização certa; ou possui irregularidade em operações de comércio exterior. Situação cadastral baixada: O CNPJ entra no status de baixado quando a empresa tiver a baixa deferida.

O CNPJ entra no status de baixado quando a empresa tiver a baixa deferida. Situação cadastral nula: Ocorre quando for declarada a nulidade do CNPJ em questão.

Como consultar o status do CNPJ

O cidadão pode consultar a situação cadastral de um CNPJ de forma prática e rápida, por meio do site da Receita Federal. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal Na página inicial, clique em “Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”; Em seguida, digite o número do CNPJ; Selecione o CAPTCHA; Por fim, clique em “Consultar”.

Caso tenha interesse, a situação cadastral pode ser impressa. Basta clicar na opção “imprimir”, no canto inferior esquerdo na página.

Confira quatro situações que podem levar ao bloqueio do seu CPF

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos documentos mais importantes para o cidadão brasileiro. Por isso, é importante se atentar a algumas situações que podem bloqueá-lo. Dessa forma, é possível evitar transtornos e dores de cabeça.

Abaixo, confira 4 situações que podem bloquear o seu CPF.

Veja o que pode bloquear o seu CPF

Bloqueio por irregularidade

A irregularidade no CPF é identificada pela Receita Federal. Isso ocorre quando o cidadão está com alguma pendência, como no caso de inconsistência de dados na declaração do Imposto de Renda (IR), ou ainda a falta de declaração do IR.

Bloqueio por cancelamento

O cancelamento do documento pode acontecer em uma situação rara, quando há uma duplicidade de cadastro. Ou seja, quando a pessoa tem dois números de CPF, ou ainda quando há a comprovação de fraude na identidade.

Bloqueio por morte

Com relação ao bloqueio por falecimento do cidadão, ocorre de forma automática. Após a emissão do atestado de óbito, a Receita Federal coloca o CPF em situação: ”titular falecido”.

Bloqueio por inconsistência de dados

Por fim, em casos de informações equivocadas, o documento também é bloqueado. Cabe ao cidadão regularizar a sua situação pela internet, através do site da Receita Federal.